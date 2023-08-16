نشرة الفن.. حقيقة انفصال نانسي عجرم وفادي الهاشم وعلاقة عائلة عادل إمام باختفائه

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها حقيقة انفصال نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، ومادلين طبر تثير الجدل حول حالة عادل إمام.

انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات حول انفصال الفنانة نانسي عجرم عن زوجها ووالد بناتها الدكتور فادي الهاشم، بعد غيابه عن الظهور برفقتها خلال الفترة الماضية.

تقضي الفنانة نانسي عجرم حاليا إجازتها الصيفية مع أسرتها في باريس، ونشر برنامج et ، بالعربي صورة حديثة لها مع أطفالها وزوجها فادي الهاشم مع مجموعة من الأصدقاء في ديزني لاند.

أكدت الفنانة مادلين طبر انها كانت تتمني ان يحضر الفنان عادل امام تكريمه بالمهرجان القومي للمسرح المصري ، وعلي اسرته ان تعيد التفكير في هذا الامر ، فليس شرط ان يتحدث ولكن يكفي حضوره .

طرح المطرب هيثم شاكر أغنية جديدة بعنوان رنة خلخال، وذلك عبر قناته على صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

نشر الفنان عمر كمال تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عبر خاصية الاستورى عن تاجيل طرح اغنيته الجديدة بسبب أحزان أحمد شيبة على فراق والدته.

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم مندوب مبيعات الإعلان التشويقي النهائي للفيلم وبوسترات الشخصيات.