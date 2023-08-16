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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. حقيقة انفصال نانسي عجرم وفادي الهاشم وعلاقة عائلة عادل إمام باختفائه

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها حقيقة انفصال نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، ومادلين طبر تثير الجدل حول حالة عادل إمام. 

 

 

كلمة السر ديزني لاند.. حقيقة انفصال نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات حول انفصال الفنانة نانسي عجرم عن زوجها ووالد بناتها الدكتور فادي الهاشم، بعد غيابه عن الظهور برفقتها خلال الفترة الماضية.

 

أحدث ظهور للفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم بعد شائعات انفصالهما| صورة

تقضي الفنانة نانسي عجرم حاليا إجازتها الصيفية مع أسرتها في باريس، ونشر برنامج et ، بالعربي صورة حديثة لها مع أطفالها وزوجها فادي الهاشم مع مجموعة من الأصدقاء في ديزني لاند. 

 

حاجبينه عننا.. مادلين طبر: أعتب على أسرة عادل إمام | فيديو

أكدت الفنانة مادلين طبر انها كانت تتمني ان يحضر الفنان عادل امام تكريمه بالمهرجان القومي للمسرح المصري ، وعلي اسرته ان تعيد التفكير في هذا الامر ، فليس شرط ان يتحدث ولكن يكفي حضوره .

 

هيثم شاكر يطرح أغنية رنة خلخال.. فيديو

طرح المطرب هيثم شاكر أغنية جديدة  بعنوان رنة خلخال، وذلك عبر قناته على صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

عمر كمال يعلن تأجيل أغنيته الجديدة بسبب وفاة والدة أحمد شيبة

نشر الفنان عمر كمال تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عبر خاصية الاستورى عن تاجيل طرح اغنيته الجديدة بسبب أحزان أحمد شيبة على فراق والدته. 

 

طرح الإعلان التشويقى لفيلم "مندوب مبيعات".. فيديو

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم مندوب مبيعات الإعلان التشويقي النهائي للفيلم وبوسترات الشخصيات.

نانسي عجرم الفنانة مادلين طبر الفنان عادل إمام الفنان عمر كمال الفنانة نانسى عجرم القومي للمسرح المصري

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