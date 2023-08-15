طرح الإعلان التشويقى لفيلم "مندوب مبيعات".. فيديو

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم مندوب مبيعات الإعلان التشويقي النهائي للفيلم وبوسترات الشخصيات.

وكانت الشركة الموزعة للفيلم قد حددت يوم 30 من أغسطس الجاري موعدا لطرح الفيلم في دور العرض المصرية، بينما سيتم عرضه عربيا عالميا يوم 17 من الشهر نفسه.

الفيلم هو الثالث لمخرجه ومنتجه حامد صالح الفيلم بالكامل يتحدث عن شخصيات مصرية مقيمة في الإمارات.

ويلعب بطولته النجوم بيومي فؤاد وأحمد فتحي والنجمة أيتن عامر وإسلام إبراهيم ومعهم كل من وائل العوني وهبة عبد العزيز وأيمن قنديل ويسرى المسعودي وإيمان يوسف ولمياء كرم. وهو من إنتاج شركتي هوا دجلة وروتانا ستوديوز وتم تنفيذه بواسطة شركتي هوا دجلة وسباركس.

وتدور أحداثه حول مشاكل زوجية تدفع "بيومي وسيد" للسفر وانتحال صفة عاملي مندوبي مبيعات في شركة "سعيد" الذي يدخل في صراع مع "فريدة" وشركتها للحصول على حبها والارتباط بها فيكونا سبب في تعقيد الأمر بينهما بشكل يعيق تحقيق طموحات "سعيد".

الفيلم تم تصويره بالكامل في إمارة دبي على ثلاثة مراحل بدءا من سبتمر 2022 إلى شهر مارس 2023 وشهر مايو 2023.

ويستعد حامد صالح لفيلم جديد سيصوره بالكامل في القاهرة بعنوان "زبدة سايحة" وفيلم آخر سيكتفي بإنتاجه فقط مع وجود مخرج مصري له عنوانه "فرحان سعيد مرتاح".