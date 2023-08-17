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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. نادين نجيم تكشف حقيقة تعرضها للاعتداء من مجهول في لبنان.. تفاصيل تهديد سام أصغري بفضيحة زوجته بريتني سبيرز

اخبار الفن
اخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..

 

 

تصدر شباك التذاكر.. تعرف على إيرادات العميل صفر في أول أيام عرضه

تمكن فيلم العمل صفر من تحقيق إيرادات عالية في أولى أيام عرضه في دور العرض المصرية ، وتصدر شباك الإيرادات . 

وحقق فيلم العميل صفر من بطولة الفنان أكرم حسني مبلغ 802,002 ألف جنيه ، ليتفوق علي الأعمال السينمائية التي تعرض معه . 

 

مصداقية ومهنية.. مادلين طبر تشيد بموقع صدي البلد وتوجه الشكر لإدارته

أشادت الفنانة مادلين طبر بموقع صدي البلد ، مؤكدة انه تمكن من منافسة المواقع الإخبارية العالمية والعربية ، وذلك فى لقاء مصور من أحدي الفاعليات الفنية . 

وحرصت الفنانة مادلين طبر على الإشادة بالمصداقية والمهنية التى يتمتع بها موقع صدي البلد ، كما وجهت الشكر لإدارة الموقع برئاسة الكاتب الصحفي أحمد صبري . 

نادين نجيم تكشف حقيقة تعرضها للاعتداء من مجهول في لبنان

كشفت الفنانة نادين نجيم عن حقيقة تعرضها الى الاعتداء من شخص مجهول فى أحدي المناطق بلبنان ، وذلك عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” . 

وقالت نادين نجيم : حدا بعتلي هيدا الخبر، وكتار عم يتصلوا بي، أنا منيحة والله ما في شيْ، ما بعرف مين ورا هيك خبر، وشو الهدف منه، بس أنا كتير منيحة، الحمد لله مع أولادي عم بتعشَّى ورواق".

بلاك تيما يعلن إلغاء حفله قبل ساعات من موعدها

أعلن فريق بلاك تيما عن الغاء حفله الذى كان من المقرر أقامته يوم الجمعة القادمة ، بالجامعة الامريكية ، وذلك عبر صفحتهم على موقع فيسبوك .

 وقد اعلن أعضاء بلاك تيما عن إقامة الحفل وذلك للاحتفال بعيد ميلاد تاسيس الفرقه ولكن اليوم تم الإعلان عن الغاء الحفل واعلنوا علي الصفحة الرسمية بانه تم تاجيل حفلة ١٨ اغسطس لاسباب طارئه وكنا منتظرين نكون معاكم

هددها بفضح لحظات خاصة .. التفاصيل الكاملة لطلاق سام أصغري وبريتني سبيرز

كشفت تقارير أجنية عن إطلاق الإيراني  سام أصغري تهديدات إلى زوجته الفنانة بريتني سبيرز، بشأن إعلانه تفاصيل محرجة بالنسبة لها فى حال عدم الوصول الى اتفاق جيد فيما يخص طلاقهما .

وكشفت التقارير ان الايراني  سام أصغري يعيش حاليا بمفرده ، وجار تجهيز اوراق الطلاق بين الطرفين بعد خلافات نشبت بينهم خلال الفترة الماضية .

الفن الأخبار المحلية والعالمية الفنانة مادلين طبر الفنان اكرم حسني الفنانة نادين نجيم

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