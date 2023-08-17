تصدر شباك التذاكر.. تعرف على إيرادات العميل صفر في أولي أيام عرضه

تمكن فيلم العمل صفر من تحقيق ايرادات عالية في اولي ايام عرضه في دور العرض المصرية ، وتصدر شباك الايرادات .

وحقق فيلم العميل صفر من بطولة الفنان أكرم حسني مبلغ 802,002 ألف جنيه ، ليتفوق علي الاعمال السينمائية التي تعرض معه .

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

يظهر أكرم حسني في مقدمة البوستر التشويقي مرتدياً رداء استحمام وزعانف في قدميه وغطاء رأس "بونيه" ويرفع مسدساً في محاكاة ساخرة لوقفة جيمس بوند الشهيرة.

فيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل.

ونظمت الشركة المنتجة لفيلم العميل صفر بطولة الفنان أكرم حسني عرضا خاص للفيلم بحضور أبطاله الثلاثاء الماضي بأحد المولات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.

وكانت قد طرحت شركة أوسكار بيكتشرز للإنتاج البوستر الرسمي لفيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني قبل أيام من عرضه الأول في دور العرض في 16 أغسطس الجاري.