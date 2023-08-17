عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هددها بفضح لحظات خاصة .. التفاصيل الكاملة لطلاق سام أصغري وبريتني سبيرز

بريتني سبيرز وسام
بريتني سبيرز وسام أصغري

كشفت تقارير أجنية عن إطلاق الإيراني  سام أصغري تهديدات إلى زوجته الفنانة بريتني سبيرز، بشأن إعلانه تفاصيل محرجة بالنسبة لها فى حال عدم الوصول الى اتفاق جيد فيما يخص طلاقهما .

وكشفت التقارير ان الايراني  سام أصغري يعيش حاليا بمفرده ، وجار تجهيز اوراق الطلاق بين الطرفين بعد خلافات نشبت بينهم خلال الفترة الماضية .

جاء حفل زفاف بريتني سبيرز وسام أصغري بعد فترة قصيرة من تعرضها للإجهاض في مايو الماضي وخسارة طفلها الأول من خطيبها بعد انتهاء معركة الحضانة مع أسرتها التي استمرت أكثر من 13 عام .

رقص آيتن عامر وأسماء إبراهيم فى الساحل الشمالي

حالتك الاجتماعية أيه؟.. معز مسعود يراوغ معتز الدمرداش عن علاقته بـ حلا شيحة

التقت بريتني سبيرز بسام أصغري لأول أثناء تصوير فيديو كليب لها عام 2016، ولفت نظرها بمرحه وخفة ظله، وهو حاليا الزوج الثالث لها بعد كيفن فيدرلاين الذي يعد والد أبنائها وانفصلت عنه عام 2007.

وكانت قد نشبت خلافات كبيرة بين بريتني سبيرز ووالدتها بعد ان اتهمتها الأخيرة بأنها وراء  الوصاية التي سيطرت على حياتها لمدة 13 عاما ، إلا أنها لم تكن شئونها الشخصية والمادية .

وكان قد تم وضع بريتني  سبيرز تحت الوصاية في عام 2008 بعدما تعرضت لسلسلة من الانهيارات العقلية، ووافقت القاضية على رغبة سبيرز في رفع الوصاية عنها دون الحاجة إلى إجراء تقييم نفسي، حيث أوضحت أنها ضد هذه العملية .

الجدير بالذكر أن بريتني سبيرز تبلغ من العمر 40 عاماً ، فى حين أن عريسها سام أصغري يبلغ من العمر 28 سنة فقط .


 

الفنانة بريتني سبيرز بريتني سبيرز حفل زفاف بريتني سبيرز زفاف بريتني سبيرز سام أصغري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

اعتبارا من الأحد المقبل.. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

أنا راجل تاجر| 3 سيناريوهات تنهي أزمة رحيل زيزو إلى الشباب السعودي.. وهذا الحل الأقرب

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

قد تتم اليوم.. مفاجأة تقلب الموازين في انتقال زيزو للشباب السعودي

900 جنيه| هزة قوية تضرب الذهب عالميًا وهذا سعره الآن في مصر

قرار مفاجئ من الشباب السعودي بعد رفض الزمالك عرضه لضم زيزو

ترشيحاتنا

أدنى مستوى.. انخفاض شديد في أسعار الذهب بسبب قرار أمريكي منتظر

الوزراء يوافق على تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين مصر وصندوق النقد العربي

غياب صلاح.. يويفا يعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا

مفاجأة مدوية.. المخابرات الأمريكية تكشف عن فشل الهجوم الأوكراني المضاد

النشرة الدينية | دعاء أول يوم من شهر صفر .. وهذه السورة عظيمة لتفريج الكرب

استسلام بوتين.. الكشف عن هدف أمريكا الحقيقي من المحادثات حول أوكرانيا بالسعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا النساء أكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة؟

متحور الـ 5 جنيه| كيف واجه المصريون فيروس إيريس الجديد بالإفيهات والسخرية

سرقة في النهار.. فيديو صادم لرجل يسحل سيدة مسنة بولاية كاليفورنيا

السبب خطير.. راكبة تشتري كل الفول السوداني على متن طائرة ألمانية

فيديو

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

استفز المصريين .. حكاية اليوتيوبر التركي ياسين جنكيز وسر كرشه

متهم بالاستيلاء على 25 مليون جنيه.. اعترافات مدير صندوق المشروعات التعليمية «فيديوجراف»

900 جنيه هبوطا| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ