هددها بفضح لحظات خاصة .. التفاصيل الكاملة لطلاق سام أصغري وبريتني سبيرز

كشفت تقارير أجنية عن إطلاق الإيراني سام أصغري تهديدات إلى زوجته الفنانة بريتني سبيرز، بشأن إعلانه تفاصيل محرجة بالنسبة لها فى حال عدم الوصول الى اتفاق جيد فيما يخص طلاقهما .

وكشفت التقارير ان الايراني سام أصغري يعيش حاليا بمفرده ، وجار تجهيز اوراق الطلاق بين الطرفين بعد خلافات نشبت بينهم خلال الفترة الماضية .

جاء حفل زفاف بريتني سبيرز وسام أصغري بعد فترة قصيرة من تعرضها للإجهاض في مايو الماضي وخسارة طفلها الأول من خطيبها بعد انتهاء معركة الحضانة مع أسرتها التي استمرت أكثر من 13 عام .

التقت بريتني سبيرز بسام أصغري لأول أثناء تصوير فيديو كليب لها عام 2016، ولفت نظرها بمرحه وخفة ظله، وهو حاليا الزوج الثالث لها بعد كيفن فيدرلاين الذي يعد والد أبنائها وانفصلت عنه عام 2007.

وكانت قد نشبت خلافات كبيرة بين بريتني سبيرز ووالدتها بعد ان اتهمتها الأخيرة بأنها وراء الوصاية التي سيطرت على حياتها لمدة 13 عاما ، إلا أنها لم تكن شئونها الشخصية والمادية .

وكان قد تم وضع بريتني سبيرز تحت الوصاية في عام 2008 بعدما تعرضت لسلسلة من الانهيارات العقلية، ووافقت القاضية على رغبة سبيرز في رفع الوصاية عنها دون الحاجة إلى إجراء تقييم نفسي، حيث أوضحت أنها ضد هذه العملية .

الجدير بالذكر أن بريتني سبيرز تبلغ من العمر 40 عاماً ، فى حين أن عريسها سام أصغري يبلغ من العمر 28 سنة فقط .



