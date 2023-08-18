حكيم: أعمل على تصوير أغنية جديدة أول أكتوبر المقبل في أوغندا.. فيديو

أعرب المطرب حكيم، عن سعادته بالمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى والمنعقدة حالياً، مؤكداً فخره بهذه المدينة التي تم إنشاؤها بيد المصريين.

وأضاف حكيم خلال لقائه على شاشة الفاهرة الاخبارية، هامش حفلته في مدينة العلمين، أنا دايماً بستفاد من الموسيقى، مش بس علشان أجدد، لكن علشان أعطي طعم جديد للأغنية الشعبية، وهي تعني شعوب وتعني هوية وأصل، وناس كثيرة.

وواصل: "بحب أن كل الطبقات تسمع الأغنية الشعبية، أنا أولى من تطوير أي مزيكا في الأغاني التي تسعد الناس، وأنا بغني شعبي كلحن وكلمات، لكني أغير الموسيقى التي تحيط بالأغنية، وهذا ما مرر الأغنية للعالم، والديو برة مصر مع كل النجوم العالميين.

وعن آخر أعماله الفنية، قال حكيم: "أعمل على تصوير أغنية جديدة أول أكتوبر المقبل في أوغندا".