عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| إعلان المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات خلال ساعات.. مؤشرات القبول بكليات الآداب بتنسيق 2023.. متى تنتهي إجراءات تعاقد الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم ؟

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

إعلان المرحلة الثانية خلال ساعات.. مؤشرات القبول بكليات الآداب بتنسيق 2023
تنسيق الجامعات 2023.. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن وجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة في كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والفنون الجميل والفنون التطبيقية .

تنسيق الجامعات 2023 .. هندسة القاهرة تعلن تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة
أعلن الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة 2023.

غدا .. برنامج تدريبي لأعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها
ينظم غدا السبت مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بنها، تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بعمل رئيس الجامعة، دورة تدريبية لإعداد المدربين وذلك بهدف إعداد كوادر من المدربين قادرين على استكمال مسيرة تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ومنسوبى الجامعة.

تجهيز 22 استراحة للمشاركين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بكفر الشيخ
أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حالة الطوارئ، لمتابعة استراحات الثانوية العامة، لاستقبال المشاركين في أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، والتي ستبدأ غداً، السبت، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، عقب أعمال الرش والتطهير، حرصاً على سلامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتم فرشها وتجهيزها بالكامل بكافة الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة لمعيشة المعلمين بها خلال فترة الامتحانات.

متى تنتهي إجراءات تعاقد الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم؟.. رسالة طمأنة من التعليم
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حرصها الكامل على استكمال كافة الخطوات المتعلقة بـ مسابقة 30 ألف معلم، على أن يكون ذلك عقب الإعلان رسميا عن نتيجة الاختبارات.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل مواجهة الكأس المرتقبة| بيراميدز يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الزمالك.. صفقة مدوية

تحرك عاجل من الزمالك للرد على توقيع ثنائي الفريق لصفوف المصري

قرار عاجل ضد رجلي أعمال ومواطنة أجنبية في أكبر قضية لتهريب الآثار

فشل إداري| 4 أزمات تضرب الزمالك.. وأمير مرتضى منصور كلمة السر

حنطور وكارو و"عَجَل"| قرار عاجل بترخيص مركبات النقل البطيء.. تفاصيل اللوحات الجديدة

تعطيل الدراسة ودعم مالي.. 25 إجراء حكوميًا حال انتشار متحور كورونا الجديد

عودة الكمامات والتعقيم والاجراءات الاحترازية بالمدارس خلال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

طقس نادر ومشاهد لا تصدق في مصر.. وسانت كاترين ترفع حالة الطوارئ| فيديو وصور

ترشيحاتنا

مدحت العدل: سر نجاح محمد رمضان هو كونه شبه كل الناس

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. حقيقة خروج السد العالي عن الخدمة في 2024

جلال السعيد: محمد بديع كان يحكم مصر عام 2012.. فيديو

جلال السعيد: التسعينيات شهدت حالة من التعايش بين النظام والإخوان.. فيديو

إيكواس تعلن اتخاذ قرار بشأن التدخل عسكريا في النيجر

أخبار الفن| وفاة مغني المهرجانات كلوشة.. أزمة عفروتو بسبب الغناء بالفلاشة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خصر منحوت.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بـ"تاتو".. صور

بسعر خرافي.. جومانا مراد تثير الجدل بكاش مايوه مع كلبها

ظهور هذه الأعراض علامة على الإصابة بسرطان الثدي المبكر.. احذريها 

يهدد استقرار الفريق.. بيراميدز يتراجع عن صفقة بن شرقي بسبب 3 ملايين دولار

فيديو

سيناريوهات متعددة.. ماذا يحدث حال انتشار متحور Eg5

حقيقة تأجيل الدراسة بسبب المتحور الجديد.. هل انتشر في مصر ؟!

عيد ميلاد النجوم.. رامي عياش يحتفل مع زوجته وتامر حسني وحيدا

تعويض 10 ملايين جنيه.. تفاصيل اتهام محمد رمضان بالسرقة | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ