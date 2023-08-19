أخبار التعليم| إعلان المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات خلال ساعات.. مؤشرات القبول بكليات الآداب بتنسيق 2023.. متى تنتهي إجراءات تعاقد الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم ؟

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

إعلان المرحلة الثانية خلال ساعات.. مؤشرات القبول بكليات الآداب بتنسيق 2023

تنسيق الجامعات 2023.. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن وجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة في كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والفنون الجميل والفنون التطبيقية .

تنسيق الجامعات 2023 .. هندسة القاهرة تعلن تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة

أعلن الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة 2023.

غدا .. برنامج تدريبي لأعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها

ينظم غدا السبت مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بنها، تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بعمل رئيس الجامعة، دورة تدريبية لإعداد المدربين وذلك بهدف إعداد كوادر من المدربين قادرين على استكمال مسيرة تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ومنسوبى الجامعة.

تجهيز 22 استراحة للمشاركين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حالة الطوارئ، لمتابعة استراحات الثانوية العامة، لاستقبال المشاركين في أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، والتي ستبدأ غداً، السبت، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، عقب أعمال الرش والتطهير، حرصاً على سلامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتم فرشها وتجهيزها بالكامل بكافة الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة لمعيشة المعلمين بها خلال فترة الامتحانات.

متى تنتهي إجراءات تعاقد الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم؟.. رسالة طمأنة من التعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حرصها الكامل على استكمال كافة الخطوات المتعلقة بـ مسابقة 30 ألف معلم، على أن يكون ذلك عقب الإعلان رسميا عن نتيجة الاختبارات.