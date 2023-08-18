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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان المرحلة الثانية خلال ساعات.. مؤشرات القبول بكليات الآداب بتنسيق 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023.. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن وجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 علمي رياضة في كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والفنون الجميل والفنون التطبيقية .

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 والاطلاع على نتيجة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية  عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال موقع  وزارة التعليم العالي مكتب تنسـيق القبـول بالجامعـات والمعاهــد.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

 

أعلن الدكتور أيمن عاشور انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الثانية من يوم الثلاثاء 15 أغسطس حتى يوم السبت 19 أغسطس بحد أدنى 60.98% للشعبة العلمية و58.05% للادبية .

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023

وننشر مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 لكليات الآداب كبديل لدراسة اللغة عن كليات الألسن:

 

تنسيق كلية الآداب انتساب موجه جامعة الزقازيق: 265 درجة بنسبة 64.63%.

تنسيق كلية الآداب انتساب موجه جامعة الفيوم: 261 درجة بنسبة 63.65%.

تنسيق كلية الآداب انتساب موجه جامعة المنصورة: 270 درجة بنسبة 65.85%.

تنسيق كلية الآداب انتساب موجه جامعة المنوفية بشبين الكوم: 263 درجة بنسبة 64.14%.

تنسيق كلية الآداب انتساب موجه جامعة المنيا: 256 درجة بنسبة 62.43%.

تنسيق كلية الآداب انتساب موجه جامعة الوادي الجديد: 257 درجة بنسبة 62.68%.

تنسيق كلية الآداب انتساب موجه جامعة أسوان: 259 درجة بنسبة 63.17%.

تنسيق كلية الآداب انتساب موجه جامعة أسيوط: 256 درجة بنسبة 62.43%.

تنسيق كلية الآداب انتساب موجه جامعة بني سويف: 258 درجة بنسبة 62.92%.

تنسيق كلية الآداب انتساب موجه جامعة بورسعيد: 263 درجة بنسبة 64.14%.

تنسيق كلية الآداب انتساب موجه جامعة جنوب الوادي: 255 درجة بنسبة 62.19%.

تنسيق كلية الآداب انتساب موجه جامعة دمنهور: 262 درجة بنسبة 63.90%.

تنسيق كلية الآداب انتساب موجه جامعة دمياط: 261 درجة بنسبة 63.65%.

تنسيق كلية الآداب انتساب موجه جامعة سوهاج: 255 درجة بنسبة 62.19%.

تنسيق كلية الآداب انتساب موجه جامعة طنطا: 263 درجة بنسبة 64.14%.

تنسيق كلية الآداب انتساب موجه جامعة كفر الشيخ: 261 درجة بنسبة 63.65%.

تنسيق كلية الآداب جامعة أسيوط: 259 درجة بنسبة 63.17%.

تنسيق كلية الآداب جامعة بني سويف: 263 درجة بنسبة 64.14%.

تنسيق كلية الآداب جامعة جنوب الوادي: 287 درجة بنسبة 62.68%.

تنسيق كلية الآداب جامعة سوهاج: 258 درجة بنسبة 62.92%.

تنسيق كلية الآداب وعلوم إنسانية جامعة السويس: 276 درجة بنسبة 67.31%.

تنسيق كلية الآداب وعلوم إنسانية جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: 272 درجة بنسبة 66.34%. 

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