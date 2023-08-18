عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. نتيجة المرحلة الثانية خلال ساعات عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023.. يبحث طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية وكتابة أعلى كليات القمة المتاحة.

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

 

أعلن الدكتور أيمن عاشور انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الثانية من يوم الثلاثاء 15 أغسطس حتى يوم السبت 19 أغسطس بحد أدنى 60.98 % للشعبة العلمية و58.05% للادبية .

 

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 والاطلاع على نتيجة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية  عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال موقع  وزارة التعليم العالي مكتب تنسـيق القبـول بالجامعـات والمعاهــد.

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية للشعبة الأدبية

اقتصاد منزلى العريش
اقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم
اقتصاد منزلى حلوان
أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى وإنجليزي
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر
آداب المنيا
آداب الوادي الجديد
آداب انتساب موجه الزقازيق
آداب انتساب موجه الفيوم
آداب انتساب موجه المنصورة
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم
آداب انتساب موجه المنيا
آداب انتساب موجه الوادي الجديد
آداب انتساب موجه أسوان
آداب انتساب موجه أسيوط
آداب انتساب موجه بني سويف
آداب انتساب موجه بور سعيد
آداب انتساب موجه جنوب الوادي
آداب انتساب موجه دمنهور
آداب انتساب موجه دمياط
آداب انتساب موجه سوهاج
آداب انتساب موجه طنطا
آداب انتساب موجه كفر الشيخ
آداب أسيوط
آداب بني سويف
آداب جنوب الوادي
آداب سوهاج
آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس
آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية
تجارة انتساب موجه الزقازيق
تجارة انتساب موجه السويس
تجارة انتساب موجه العريش
تجارة انتساب موجه المنصورة
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم
تجارة انتساب موجه أسوان
تجارة انتساب موجه أسيوط
تجارة انتساب موجه بنها
تجارة انتساب موجه بني سويف
تجارة انتساب موجه بور سعيد
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي
تجارة انتساب موجه دمنهور
تجارة انتساب موجه دمياط
تجارة انتساب موجه سوهاج
تجارة انتساب موجه طنطا
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ
تجارة انتساب موجه مدينة السادات
تجارة سوهاج
تربية (تعليم ابتدائي) العريش
تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد
تربية (تعليم ابتدائي) أسوان
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج
تربية (تعليم ابتدائي) مطروح
تربية (طفولة) العريش
تربية (طفولة) الوادي الجديد
تربية (طفولة) أسوان
تربية (طفولة) جنوب الوادي
تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة
تربية (طفولة) دمنهور
تربية (طفولة) سوهاج
تربية رياضية بنات الإسكندرية
تربية رياضية بنات الزقازيق
تربية رياضية بنات السويس
تربية رياضية بنات العريش
تربية رياضية بنات الفيوم
تربية رياضية بنات المنصورة
تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم
 

 

 

 

تنسيق الجامعات 2023 تنسيق الكليات 2023 تنسيق المرحلة الثانية 2023 طلاب المرحلة الثانية المرحلة الثانية نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل ضد رجلي أعمال ومواطنة أجنبية في أكبر قضية لتهريب الآثار

أغسطس الخير.. 7 قرارات حكومية بشأن أسعار البنزين والكهرباء والضرائب والسجائر

تعطيل الدراسة ودعم مالي.. 25 إجراء حكوميًا حال انتشار متحور كورونا الجديد

حقيقة تأجيل الدراسة 2024 أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5|التعليم تحسم الجدل

صرف النظر؟ مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات الشباب السعودي مع نجم الزمالك

الرواتب من 7500 لـ8500 جنيه.. وظائف شاغرة فى بنك مصر.. الحق قدم

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة عرض الـ 10 ملايين دولار لـ زيزو |خاص

بفرمان كلوب.. ليفربول يحدد بديل محمد صلاح

ترشيحاتنا

روسيا تحظر دخول المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية

مديرية العمل بالإسكندرية تختتم برنامجا تدريبيا على مهنة التفصيل والخياطة للفتيات

هيئة المصل: دراسات لإدخال متحورات كورونا في اللقاحات المستحدثة

تعرف على سعر أرخص سيارة زيرو في مصر

يهدد استقرار الفريق.. بيراميدز يتراجع عن صفقة بن شرقي بسبب 3 ملايين دولار

حلاوة روح.. قصة أغنية عرضت على الراحل أحمد الشوكي قبل حكيم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريهام حجاج تتغزل في زوجها: حبيب القلب

بالأدوية.. كيف يتم علاج السخونة للكبار

احذر.. ظهور هذه العلامات على جلدك تعني إصابتك بمرض السكري

طريقة عمل رول المربى.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

تعويض 10 ملايين جنيه.. تفاصيل اتهام محمد رمضان بالسرقة | فيديو جراف

قرعة واسمها محمد .. عريس البحيرة يكشف مفاجأة ليلة الدخلة

عاصمة جهنم.. آخر أعمال مغني المهرجانات كلوشة قبل وفاته فجأة

طرح شهادات إدخار جديدة بعوائد خيالية.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ