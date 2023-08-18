متى تنتهي إجراءات تعاقد الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم؟..رسالة طمأنة من التعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حرصها الكامل على استكمال كافة الخطوات المتعلقة بـ مسابقة 30 ألف معلم، على أن يكون ذلك عقب الإعلان رسميا عن نتيجة الاختبارات.



وطمأنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كافة المعلمين الجدد الذين اجتازوا العديد من الخطوات في إطارمسابقة 30 ألف معلم، أنه سيتم الانتهاء من إجراءات تعاقد الفائزين وتسكينهم بمختلف محافظات الجمهورية فور الإعلان عن نتيجة الاختبارات.



كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه جاري حصر أعداد المعلمين والمعلمات الجدد الذين حالت ظروفهم الصحية دون استكمال مسابقة 30 ألف معلم ، على أن يتم استكمال اختباراتهم والانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة بهم في أقرب وقت.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم وضع خطة متكاملة لسرعة تسكين المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم، عقب اجتيازهم الاختبارات اللازمة من قبل الأكاديمية العسكرية وتقديم مصوغات التعيين، طبقًا للتوزيع على مستوى كل مديرية لسد العجز، تنفيذا للمبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات بواقع 30 ألف معلم سنويًا.

ويتم انتقاء المعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم عن طريق اختبار المعلم في خمسة مكونات أساسية هي: المكون المعرفي والتربوي والسلوكي واللغوى والاتصالات.

وكان قد أشاد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بكافة الجهود التي بذلت لإعداد وتنفيذ حقيبة التأهيل التربوي وبرنامج التدريب الذهني والبدني بمختلف إدارات التدريب على مستوى الجمهورية للمعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة حددت ضوابط تدريب المعلمين الجدد الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، لإكساب المشاركين المعرفة، والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم، وتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًا لمنظومة التعلم الجديد.