تنسيق الجامعات 2023 .. هندسة القاهرة تعلن تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة

أعلن الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة 2023.

وقال عبد الفتاح، موعد التقديم بكلية الهندسة جامعة القاهرة لطلاب تنسيق الجامعات المرحلة الأولي من الأحد إلي الخميس من كل أسبوع.

وأضاف عميد الكلية ، أن الأوراق الخاصة بالتقديم للعام الجامعى 2023 تتمثل فى :