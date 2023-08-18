تنسيق الجامعات 2023 .. هندسة القاهرة تعلن تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة

أعلن الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة 2023.
وقال عبد الفتاح، موعد التقديم بكلية الهندسة جامعة القاهرة لطلاب تنسيق الجامعات المرحلة الأولي من الأحد إلي الخميس من كل أسبوع.
وأضاف عميد الكلية ، أن الأوراق الخاصة بالتقديم للعام الجامعى 2023 تتمثل فى :
- اصل شهادة الثانوية العامة و5 صور منها.
- اصل شهادة ميلاد حديثة و5 صور منها.
- عدد 2 اصل شهادة ميلاد حديثة موجود بها الرقم الثلاثى للطلاب الذكور .
- عدد 8 صور شخصية 4 في 6 مدون عليها الاسم بالكامل.
- اصل بطاقة الترشيح مختوم من مكتب التنسيق بالجامعة.
- .نموذج (2) جند للطلاب (للذكور) من مديرية الامن.
- 2صورة من بطاقة ولى أمر الطالب .
- 2صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالطالب.
- المصروفات الدراسية يتم سدادها باستخدام الرقم القومى
- يتم إرفاق الايصال الخاص بالسداد مع اوراق التقديم .