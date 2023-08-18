عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023 .. هندسة القاهرة تعلن تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة 2023. 

وقال عبد الفتاح، موعد التقديم بكلية الهندسة جامعة القاهرة لطلاب تنسيق الجامعات المرحلة الأولي  من الأحد إلي الخميس من كل أسبوع.

txt

تنسيق الجامعات 2023.. نتيجة المرحلة الثانية خلال ساعات عبر هذا الرابط

txt

تنسيق الجامعات 2023 .. انطلاق تقليل الاغتراب على هذا الرابط

وأضاف عميد الكلية ، أن الأوراق الخاصة بالتقديم للعام الجامعى 2023 تتمثل فى : 

  • اصل شهادة الثانوية العامة و5 صور منها.
  • اصل شهادة ميلاد حديثة و5 صور منها.
  • عدد 2 اصل شهادة ميلاد حديثة موجود بها الرقم الثلاثى للطلاب الذكور .
  • عدد 8 صور شخصية 4 في 6 مدون عليها الاسم بالكامل.
  • اصل بطاقة الترشيح مختوم من مكتب التنسيق بالجامعة.
  • .نموذج (2) جند للطلاب (للذكور) من مديرية الامن.
  • 2صورة من بطاقة ولى أمر الطالب .
  • 2صورة من بطاقة  الرقم القومي الخاصة بالطالب.
  • المصروفات الدراسية يتم سدادها باستخدام الرقم القومى
  • يتم إرفاق الايصال الخاص بالسداد مع اوراق التقديم .
كلية الهندسة جامعة القاهرة طلاب الثانوية العامة 2023 المرحلة الاولي تنسيق الجامعات التقديم بكلية الهندسة جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل ضد رجلي أعمال ومواطنة أجنبية في أكبر قضية لتهريب الآثار

أغسطس الخير.. 7 قرارات حكومية بشأن أسعار البنزين والكهرباء والضرائب والسجائر

حقيقة تأجيل الدراسة 2024 أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5|التعليم تحسم الجدل

تعطيل الدراسة ودعم مالي.. 25 إجراء حكوميًا حال انتشار متحور كورونا الجديد

فشل إداري| 4 أزمات تضرب الزمالك.. وأمير مرتضى منصور كلمة السر

الرواتب من 7500 لـ8500 جنيه.. وظائف شاغرة فى بنك مصر.. الحق قدم

بفرمان كلوب.. ليفربول يحدد بديل محمد صلاح

صرف النظر؟ مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات الشباب السعودي مع نجم الزمالك

ترشيحاتنا

تشكيل بايرن ميونخ أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني

تنسيق الجامعات 2023 .. هندسة القاهرة تعلن تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة

انطلاقة قوية لـ صالون تواصل الأجيال | وحزمة توصيات لاستعادة هيبة الصورة الصحفية

الزراعة : ضخ 10 ملايين طن مياه في النهر الصناعي الأطول عالميًا

خيبة أمل لمحبي أجهزة «كروم بوك».. جوجل تلغي مشاريعها مع NVIDIA

طقس نادر ومشاهد لا تصدق في مصر.. وسانت كاترين ترفع حالة الطوارئ| فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهدد استقرار الفريق.. بيراميدز يتراجع عن صفقة بن شرقي بسبب 3 ملايين دولار

ريهام حجاج تتغزل في زوجها: حبيب القلب

بالأدوية.. كيف يتم علاج السخونة للكبار

احذر.. ظهور هذه العلامات على جلدك تعني إصابتك بمرض السكري

فيديو

عيد ميلاد النجوم.. رامي عياش يحتفل مع زوجته وتامر حسني وحيدا

تعويض 10 ملايين جنيه.. تفاصيل اتهام محمد رمضان بالسرقة | فيديو جراف

قرعة واسمها محمد .. عريس البحيرة يكشف مفاجأة ليلة الدخلة

عاصمة جهنم.. آخر أعمال مغني المهرجانات كلوشة قبل وفاته فجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ