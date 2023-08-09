كيف يمكن التخرج من هندسة القاهرة خلال 4 سنوات فقط |الكلية تجيب

أعلن الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة ، كل ما يخص برامج الكلية لعام 2023 و الشروط المطلوبة للتقديم .

وقال الدكتور حسام عبد الفتاح ، تتمتع كلية الهندسة ‎جامعة القاهرة بالكثير من المقومات التاريخية والحالية التي جعلتها متربعة دون منازع على عرش التعليم الهندسي في مصر وافريقيا منذ نشأتها في ثوب المهندسخانة عام 1816. فهي ليست فقط أول كلية هندسية في الشرق ‏الأوسط وأفريقيا، ولكن استمرار عمليات التطوير والهيكلة بها.

وأضاف عميد الكلية ، أنه على مدار أكثر من مائتي عام من الريادة والتميز، جعلها توجه التعليم الهندسي محلياً للعديد من الخطوات السباقة والتقدمية. وفي هذا الإطار كانت كلية الهندسة جامعة القاهرة أول كلية هندسة حكومية تطبق نظام الساعات المعتمدة في عملية التدريس مناصفة مع كلية الهندسة جامعة الإسكندرية في عام 2006.

والآن في عام ٢٠٢٣ تستمر الريادة بأن تصبح هندسة القاهرة أول كلية هندسة حكومية تتيح للطالب إمكانية التخرج في أربع سنوات من خلال برامجها التخصصية الحديثة.