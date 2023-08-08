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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير: منظومة التعليم الجامعي شهدت طفرة هائلة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

شهد مجال التعليم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تطورا كبير و بشكل غير مسبوق سواء فى التعليم الجامعى أو التعليم ما قبل الجامعى .

من جانبه قال الدكتور محمد فتح الله الخبير التربوى ، إن منظومة التعليم الجامعي شهدت طفرة هائلة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أولى الرئيس اهتمامًا بتطوير المناهج وأساليب التقويم والتدريس، وكان أبرز الخطوات الهامة التي تم اتخاذها يتمثل في التحول نحو التعليم الرقمي.

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ولفت الدكتور محمد فتح الله، إلى أن القيادة السياسية حريصة دائمًا علي تطوير التعليم الجامعي بشكل عام لتوفير المهارات العملية المطلوبة لسوق العمل من خلال تدريب الطلاب علي بيئة العمل الطبيعية التي توفرها الشركات ومجالات العمل العالمية بالإضافة إلى الحصول على مقابل مادي للتحفيز والتشجيع ووجود فرص عمل حقيقية للطلاب بعد الانتهاء من الدراسة.

وأشار محمد فتح الله، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يسعي منذ توليه السلطة لوضع برنامج التعليم المصرى فى إطار المنافسة العالمية، وتطرق إلى ربط التعليم الجامعي بسوق العمل، مؤكداً أهميته وأنه هو المستقبل لتحقيق مستوي اقتصادي يليق بمصر.

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