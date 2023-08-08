تنسيق الجامعات 2023.. كليات تقبل من 65% علمي رياضة

تنسيق الجامعات 2023.. يبحث طلاب الثانوية العامة و طلاب المرحلة الثانية عن الكليات التى يمكن أن تقبل من مجموع أقل من 70% و ذلك لتحديد كتابة رغباته و الحصول على كليات قمة إذا وجد .

كليات تقبل من 65% علمي رياضة

هناك عددًا من الكليات التي يمكن الالتحاق بها من الشعبة العلمية بحسب تنسيق عام 2022-2023.

- آداب انتساب موجه القاهرة.

- آداب انتساب موجه بنها.

- آداب سوهاج.

- دار العلوم انتساب موجه أسوان.

- حقوق مدينة السادات.

- حقوق كفرالشيخ.

- آداب انتساب موجه عين شمس.

- حقوق انتساب موجه جنوب الوادي.

- تربية جنوب الوادي رياضة.

- حقوق انتساب موجه بني سويف.

- حقوق انتساب موجه القاهرة.

- آداب انتساب موجه دمنهور.

- تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية.

- تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال.

- تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية.

- حقوق انتساب موجه الزقازيق.

- آداب انتساب موجه طنطا.

- تربية السويس رياضة.

- تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.

- حقوق انتساب موجه أسوان.

- آداب انتساب موجه حلوان.

- حقوق انتساب موجه الإسكندرية.

- حقوق انتساب موجه أسيوط.

- حقوق انتساب موجه عين شمس.

- آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم .

موعد انتهاء تنسيق المرحلة الأولى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات - تنسيق المرحلة الأولى 2023 - لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولي اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023 وذلك وفقا للحد الأدنى.

رابط تنسيق الكليات 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد بتنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الالكتروني: -