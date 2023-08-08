عميد طب أسنان: قوافلنا تشهد توعية بنظافة الفم ورعاية الأطفال

أطلقت كلية طب الأسنان جامعة القاهرة 4 قوافل صحية علاجية خدمية لمحافظة الجيزة خلال شهر أغسطس ٢٠٢٣ بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة و الدكتور هشام عبدالحكم عميد كلية الأسنان جامعة القاهرة.

وصرح الدكتور هشام عبدالحكم بأن أول قافلة انطلقت اليوم الثلاثاء الموافق ٨ أغسطس إلى مركز امبابة في جمعية عطاء السلام شارع بشتيل الرئيسي والثانية لمركز العياط في المركز الطبي بالدناوية ببرشنت يوم ١٥ أغسطس، والثالثة بمركز الصف الوحدة الصحية بالديسمي 22 أغسطس والرابعة إلى مركز البدرشين بتاريخ 29 أغسطس.

وأضاف عبد الحكم أن القافلة تتضمن كافة التخصصات العلاجية والجراحية كجراحة الوجه والفكين والكشف المبكر عن الأورام في الفم وعلاج الجذور والعصب واللثة والخلع والتنظيف فضلا عن تحويل الحالات التي تحتاج إلى العلاج سواء في فرع الكلية في المنيل بقصر العيني أو فرع الشيخ زايد لاستكمال العلاج مجانا وذلك للأطفال والبالغين وكبار السن.

وأوضح ان القوافل ستشهد توعية بنظافة الفم والاسنان ورعاية الأطفال وكيفية التعامل مع حالات التورم وتوزيع الأدوية اللازمة للمواطنين ويشارك في القافلة عميد الكلية ومديرو العيادات والمستشفى للرد على كل استفسارات المواطنين.

وأكد عميد كلية طب الاسنان جامعة القاهرة على أهمية التنسيق وتضافر الجهود مع مؤسسة حياة كريمة لتقديم أفضل وأرقى الخدمات الصحية للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة لتوفير رعاية صحية علاجية طبية للمواطنين.