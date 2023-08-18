غدا .. برنامج تدريبي لأعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها

ينظم غدا السبت مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بنها، تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بعمل رئيس الجامعة، دورة تدريبية لإعداد المدربين وذلك بهدف إعداد كوادر من المدربين قادرين على استكمال مسيرة تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ومنسوبى الجامعة.

وقال الدكتور هانى شحته مدير المركز أن مدة البرنامج 18 ساعة تدريبية يتم تنفيذها على مدى ثلاثة أيام ويستهدف إكساب المتدربين بالمعارف والمهارات المطلوبة لإدارة جلسات التدريب وتعريفهم بالسلوك اللازم للمدرب الجيد وكيفية الإعداد المتميز للعملية التدريبية.

كما يستهدف البرنامج اكساب المتدربين القدرة على اختيار وسائل التدريب المتنوعه وكيفية إعدادها واستخدام وسائل العرض والتقديم وتزويدهم بمهارات إعداد المواد التدريبية المتميزة وإعداد الحقيبة التدريبية الجيدة وكيفية تقييم التدريب ومتابعته.