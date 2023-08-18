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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب الغياب.. إحالة 25 طبيبا وموظفا بالقليوبية للتحقيق

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تابع وائل محمد رئيس الوحدة المحلية بنامول بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، الوحدات الصحية بدائرة الوحدة وأثناء المتابعة تلاحظ عدم تواجد 25 من العاملين أثناء فترة العمل، بينهم 3 أطباء بشرى، و6 صيادلة، و7 أطباء أسنان و7 أطباء علاج طبيعي، والباقي من الأجهزة المعاونة من أمناء مخازن ومعامل. 


وأوضحت مدينة طوخ، في بيان ، أنه ذلك في إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بشأن ضرورة متابعة المصالح الحكومية وتحسين مستوى الخدمات الجماهيرية وخاصة فى القطاع الطبي، وبتعليمات من اللواء أحمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ، بمتابعة الوحدات الصحية والتأكيد على حسن معاملة المواطنين والتأكد من توافر الأدوية المطلوبة وانتظام العمل بها.


وكشفت أنه علي الفور تم تحرير مذكرة للواء أحمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ، بالواقعة وتم إحالة المذكرة للإدارة الصحية بطوخ للتحقيق، حيث أوضح بأنه لا تهاون مع المقصرين فى خدمة المواطنين، وأنه كما يوجد عقاب للمقصرين يوجد إثابة للمجتهدين، وأنه يتعين على الجميع خلال الفترة المقبلة تقديم خدمة أفضل للمواطن، وأن يسعى بشتى الصور لرفع كفاءة منظومة العمل الحكومي بكل القطاعات بدائرة مركز طوخ.

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القليوبية الخدمات الجماهيرية المصالح الحكومية تحسين مستوى الخدمات خدمة المواطنين محافظ القليوبية معاملة المواطنين منظومة العمل

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