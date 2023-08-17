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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشكيل لجنة لتسليم جامعة بنها الأهلية بالعبور

د. جمال السعيد خلال
د. جمال السعيد خلال رئاسة مجلس الأمناء

أصدر الدكتور  جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالعبور ، قراراً بتشكيل لجنة التسليم والتسلم بين جامعتي بنها الأهلية والحكومية.

وضمت اللجنة كل من الدكتور جمال سوسه القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية ، والدكتور سليمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية ، والدكتور مصطفى راشد العبادي مستشار مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية للمراجعة المالية وعميد كلية التجارة جامعة بنها السابق ، والدكتور محمد عبدالغفار مستشار مجلس الأمناء للشئون الهندسية ومسؤول المتابعة الفنية لمشروعات الجامعة الإنشائية.
كما ضمت اللجنة الأستاذة سامية عبد الحميد القائم بعمل أمين عام جامعة بنها الأهلية ، والأستاذ أحمد شاهين بالشئون القانونية بجامعة بنها الأهلية ، والأستاذ عماد عيسى الشئون المالية بجامعة بنها الأهلية ، والأستاذ علاء الدين عبد المغني أمين مخازن جامعة بنها الأهلية.

وأكد رئيس مجلس الأمناء أن اللجنة سوف تولى مهام الفصل فى بعض الأمور المعلقة بين الجامعتين، والعمل على تطبيق إجراءات مالية وإدارية منضبطة.

بنها الدكتور جمال السعيد الشئون القانونية القائم بعمل رئيس جامعة بنها رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية رئيس جامعة بنها الأهلية رئيس جامعة بنها مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية

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