حقن هواء.. الجارديان تكشف تفاصيل أبشع جريمة قتل للأطفال في تاريخ بريطانيا

كشف تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية الضوء علي أبشع قضية قتل عمد في تاريخ بريطانيا الحديث، حيث أُدينت ممرضة لحديثي الولادة كمذنبة بقتل سبعة أطفال ومحاولة قتل ستة آخرين، مما يجعلها أسوأ قاتل متسلسل للأطفال في التاريخ البريطاني الحديث ويثير تساؤلات عاجلة حول ما إذا كان من الممكن إيقاف جرائمها.

وأُدينت لوسي ليتبي، 33 عامًا، بالقتل "بدم بارد" لخمسة أولاد مبتسرين وفتاتين حديثي الولادة في الوحدة التي كانت تعمل بها في مستشفى كونتيسة تشيستر في شمال غرب إنجلترا.

عندما أمر بإجراء تحقيق مستقل حول كيفية تمكن لوسي ليتبي من تنفيذ جريمتها المروعة، أخبر أحد المبلغين عن المخالفات صحيفة الجارديان أنه يعتقد أنه كان من الممكن إنقاذ الأطفال إذا تصرف المسؤولون التنفيذيون في المستشفى عاجلاً بشأن مخاوف بشأن الممرضة.

من جهته، قال الدكتور ستيفن بري، الذي كان أول من حذر المديرين التنفيذيين إلى علاقة ليتبي بحالات وفاة وانهيارات غير عادية، إنه شعر بأن الرؤساء كانوا "مهملين" من خلال إخفاقهم في الاتصال بالشرطة في وقت سابق.

وكانت ليتبي في منتصف العشرينات من عمرها عندما كانت تفترس أطفالًا ضعفاء للغاية بين يونيو 2015 ويونيو 2016، وغالبًا ما كانت تقتلهم بعد لحظات فقط من مغادرة والديهم أو الممرضات جانبهم. وتم الاتصال بالشرطة أخيرًا في عام 2017 وتم القبض عليها في عام 2018.

كان من بين ضحاياها شقيقان توأمان، قُتلا في غضون 24 ساعة من ولادتهم، وطفل رضيع يقل وزنه عن 1 كجم تم حقنه بالهواء قاتلاً، وفتاة ولدت قبل موعدها بعشرة أسابيع قُتلت في المحاولة الرابعة.

من المتوقع أن تصبح ليتبي ثالث امرأة على قيد الحياة في بريطانيا يتم الحكم عليها بالسجن مدى الحياة، مما يعني أنه لن يتم إطلاق سراحها من السجن، عندما يتم الحكم عليها يوم الاثنين المقبل.

وتعتقد الشرطة أن ليتبي ربما ألحقت الأذى بمزيد من الأطفال خلال مسيرتها المهنية التي استمرت ست سنوات كممرضة أطفال.

وطلب المحققون من المتخصصين فحص سجلات أكثر من 4000 طفل ولدوا في مستشفى ليفربول للنساء وكونتيسة تشيستر، المستشفيين اللتين عملت فيهما ليتبي بين عامي 2010 و 2016.

رفضت ليتبي العودة إلى المحكمة للاستماع إلى الأحكام اللاحقة، لكن في جلسة استماع سابقة للحكم، أحنت رأسها وبكت بينما بكت والدتها سوزان بصوت عالٍ وقالت: "لا يمكنك أن تكون جادًا. هذا لا يمكن أن يكون صحيحا".

استمعت المحاكمة إلى كيف قتلت ليتبي الأطفال حديثي الولادة عن طريق حقن الهواء في أجسادهم الصغيرة، أو في إحدى الحالات عن طريق دفع أنبوب أسفل حلق الرضيع. وحاولت قتل طفلين بجلد أكياس التغذية بالأنسولين.