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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد رئيس محكمة جنايات بنها بالسجن المؤبد لمتهم بالإتجار في المواد المخدرة بقرية سرياقوس مركز الخانكة.

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وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 27701 لسنة 2022 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2880 لسنة 2022 حصر كلي شمال بنها، أنه في يوم 18 / 12/ 2022، تم ضبط: الحسيني م. ف 28 سنة بائع خضار ومقيم سرياقوس مركز الخانكة، سعيد ع. ع 26 سنة، هارب.


وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم أحرز وحاز جوهر مخدر هيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها.


وكشفت تحريات مباحث مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة القاهرة الكبرى أنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بشأن ضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم الثاني انتقل وبرفقته الشاهد الثاني متجهين صوب مسكنه وآن ذاك أبصر المتهم الأول مسرعا من مدخل منزل المأذون بضبطه وتفتيشه وحاملا لحقيبة وسقطت من بين طيات ملابسه كيس بلاستيكي شفاف استقر أرضا وخرج من داخله لفافات بلاستيكية شفافة وبالتقاطها تبين انها مائة وخمسون لفافة تحوي مسحوق وحصوات بيج اللون لجوهر الهروين المخدر، وبتفتيش الحقيبة تبين بداخلها ثلاث اسطوانات لذات المخدر، مائة كيس لمخدر الآيس خمسة وسبعون قرص مخدر ومیزان حساس وبضبطه عثر على مبلغ مالي وهاتفان محمول سلاح ابيض مطواه وبمواجهته بالمضبوطات. 


وبمواجهة المتهم أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد الإتجار بها، مشاركا مع المتهم الهارب والمبلغ المالي جزءا من متحصلات الإتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته.

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