ودعا لاستغلال السماسرة.. أراضي سكنية بمقدم 25 ألف جنيه| تفاصيل

تسعى الدولة المصرية إلي تقديم كافة التسهيلات للمواطنين وأيضا طرح وحدات سكنية وأراضي سكنية فى متناول الجميع وبدون أسبقية للحجز، حيث تطرح وزارة الإسكان أراضي سكنية بمساحات صغيرة للأفراد الثلاثاء المقبل.

طرح اراضي سكنية بمساحات صغيرة



ومن المقرر أن يبدأ طرح أراضي سكنية بمساحات صغيرة من قبل وزارة الإسكان يوم يوم الثلاثاء المقبل 22/ 8/ 2023، ولمدة شهرين، وذلك للحجز الإلكتروني بالطرح الثالث للتخصيص الفوري، لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد "مَسكن"، بنظام الطرح الدائم، بهدف القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي.

حجز أراضي سكنية من غير سماسرة



وسيكون طرح أراضي سكنية عن طريق الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، للحجز الفوري من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (https://reserve.newcities.gov.eg) وذلك بدون أية أسبقية سواء (للدخول للموقع، أو تحويل جدية الحجز، أو حجز قطعة الأرض).



تفاصيل الطرح الثالث من أراضي الإسكان

- يضم الطرح الثالث 522 قطعة أرض

- تتوافر الأراضي المطروحة علي المحاور الإسكانية المختلفة

- تتوافر 38 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدن (القاهرة الجديدة – العبور – المنصورة الجديدة).

- يوجد 155 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (الشروق – حدائق أكتوبر – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة – الفيوم الجديدة – بنى سويف الجديدة)

- تتوافر 329 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (السادات – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – ناصر الجديدة – غرب قنا الجديدة – أخميم الجديدة).

موعد حجز أراضي سكنية من الإسكان



- يستمر الحجز على أراضي سكنية بداية من الثلاثاء 22 أغسطس الجاري ولمدة شهرين حتى 21 أكتوبر المقبل

- سيكون الحجز من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز (https://reserve.newcities.gov.eg).

- يمكن للمواطني الراغبين فى الحصول علي أراضي سكنية بمساحات صغيرة مطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به من خلال الموقع الإلكتروني .

طريق حجز أراضي سكنية بمساحات صغيرة

- يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)،



- ثم يقوم المواطن الراغب فى الحجز باستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي)

- فى هذه الخطوة يتم اختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها، واختيار الموقع

- يتم الضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي)

- بعدها يتم استكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلاً بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)

- استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها

- يتم إرفاق استمارة الحجز إرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة.

قيمة جدية حجز أراضي سكنية



- يتم سداد قيمة الجدية المحددة لكل محور 350 ألف جنيه لقطع الأراضي الأكثر تميزا

- يتم سداد 100 ألف جنيه لقطع الأراضي المميزة

- يتم سداد 25 ألف جنيه لقطع الأراضي المتوسطة