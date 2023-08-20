أخبار الفن| أزمة الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب.. وإصابة داليا البحيري

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها إصابة داليا البحيري، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

شاركت الإعلامية بسمة وهبة ، صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

واجهت الشركة المنظمة لحفل الفنان عمرو دياب، الذي أقيم في العامة اللبنانية بيروت ليلة أمس السبت 19 أغسطس، أزمة مع وزارة البيئة بسبب المخلفات التي لم يتم رفعها بعد حفل أمس.

ونشر وزير البيئة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، ناصر ياسين، على حسابه على تويتر، مقطع فيديو قصير يرصد المخلفات والقمامة في مكان حفل عمرو دياب، صباح اليوم.

قام أحد معجبي الهضبة عمرو دياب، برسم بورتريه خاص له، خلال حفله الذي أقيم ليلة أمس السبت 19 أغسطس في العاصمة اللبنانية بيروت.

وظل معجب عمرو دياب، حاملا البورتريه طوال الحفل حبا في الهضبة، ورفعه أمام المسرح مباشرة، إلا أنه لم يتمكن من صعود المسرح.

كشفت الفنانة داليا البحيري -من خلال حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- عن إصابتها خلال العرض المسرحي «سيدتي أنا» بعد السقوط على خشبة المسرح.

أعلن المستشار تركي آل الشيخ -رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية- عن إقامة حفل جديد للفنان محمد الحلو، بعد نجاح حفل كاسيت 90، مؤخرا، بمشاركة نجوم جيل التسعينيات.

حرص الفنان حمدي الميرغني، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح، بأحد الأماكن العامة، وذلك ليلة أمس السبت 19 أغسطس.

وشهد حفل عيد ميلاد إسراء عبد الفتاح، حضور عدد من الأصدقاء والمقربين، الذين قدموا التهاني لها، ولزوجها حمدي الميرغني.

نشرت الإعلامية سهير جودة، لقاءها مع الفنانة سحر نوح، زوجة الكابتن مدحت شلبي، التي أدلت بعدد من التصريحات الهامة، نرصد أبرزها

نشر حسام رفعت - شبيه الفنان كريم محمود عبد العزيز - مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق تيك توك - ظهر فيه وهو يطلب الزواج من أميرة المعروفة على السوشيال ميديا بـ «حسناء ميامي».