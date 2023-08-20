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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تركي آل الشيخ يعلن عن حفل جديد لـ محمد الحلو

محمد الحلو - تركي
محمد الحلو - تركي آل الشيخ

أعلن المستشار تركي آل الشيخ -رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية- عن إقامة حفل جديد للفنان محمد الحلو، بعد نجاح حفل كاسيت 90، مؤخرا، بمشاركة نجوم جيل التسعينيات.

 

وكتب المستشار تركي آل الشيخ، عبر فيسبوك: «الحقيقة لم نكتفِ من أداء الفنان الكبير محمد الحلو، لذلك وجهت شركة بنش مارك الرائدة، بعمل حفلة طربية يوم 1 سبتمبر في المملكة». 

 

محمد الحلو وحفل كاسيت 90

أحيا الفنان الكبير محمد الحلو، حفل غنائي ساهر له مساء يون الأربعاء 16 أغسطس، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان «كاست 90»، وضمن حفلات صيف جدة 2023. 

 

وقدم محمد الحلو، في بداية فقرته لالحفل أغنية تتر مسلسل ليالي الحلمية، وقدم أيضا أغنية تتر تتر مسلسل زيزينيا وهي، وفيها استبل مقطوعة: «عمار يا إسكندرية» بجملة: «عمار يا سعودية»، موجها الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، قائلا: «ألف شكر لتركي آل الشيخ على شرف وجودي معاكم.. وسط تفاعل جماهيري كبير». 

 

أغاني محمد الحلو 

قبل عامين، تعاون الشاعر أحمد صبحي مع المطرب محمد الحلو في أغنية "تحية واجبة" التي قدموها إجلالاً لشهداء الوطن.

الأغنية من توزيع الملحن الموسيقي علي شرف، وكلمات وألحان أحمد صبحي، وتم إعادة إصدارها مؤخراً.

كما طرح الفنان محمد الحلو أغنية تحمل اسم "بكره حايندموا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، كتبها الشاعر محمد حارس، ولحنها ممدوح صلاح، وتولى التوزيع الموسيقي لها محمد صلاح.

وتعد أغنية "بكره حايندموا" ثاني تعاون فني بين محمد الحلو والشاعر محمد حارس بعد أن تعاونا من قبل في أغنية "أنا مصري".

 

أغنية بكره حايندموا

أغنية "بكره حايندموا" وتريات دكتور نادر أنيس والمجموعة، تشيللو خالد عبد الرحيم، صولو كمان دكتور نادر أنيس، بيانو محمد صلاح، باص جيتار إيهاب حسين، فوكال عصام الشامي وأحمد الباز، ميكساج وماستر "ملامح ساوند" لعصام الكردي، فيديو عمرو سليمان، إشراف الفنان محمد السماحي، إنتاج محمد حارس.

وتقول كلمات أغنية "بكره حايندموا": "هما اللي جابوه لقضاهم
بكره حايندموا
لا حانجري في يوم وراهم
من قلبنا اترموا 
اصبر ياقلبي حافكرك
مين ده اللي يقدر يكسرك
ده انت اللي باعك يخسرك
والايام حاتعلموا.... 
احنا اللي صونا واحنا اللي كنا
عالحب والعشره باقيين
هما اللي خانوا..هما اللي كانوا
عالبُعد والفراق قادرين... 
ولاحاجه تنفع لو حتي يرجع
اللي في يوم باع السنين
الله ف سماه لو الف آه
تهون في بُعد الغدارين...".

كما طرح محمد الحلو أيضا أغنية "أنا مصري"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" من كلمات الشاعر محمد حارس، ألحان ممدوح صلاح، توزيع محمد صلاح.

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