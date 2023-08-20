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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسمه وهبة تعلن اشتياقها لارتداء الحجاب.. شاهد

بسمة وهبة
بسمة وهبة

شاركت الإعلامية بسمة وهبة ، صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت بسمه في الصورة بالحجاب، وعلقت الإعلامية:"عزيزي الحجاب اشتقت لك".

 

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّها سعيدة بما يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصر، مشددةً على ان جماعة الإخوان الإرهابية أشرار وتحزن كلما حدث إنجاز: "الدولارات والتمويل بتقف وحلم الجماعة فنكوش، وبالتالي شغالين على السوشيال ميديا وإحنا على الأرض".

وأضافت "وهبة"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "تحية للرئيس عبدالفتاح السيسي وأشكره لأنه يهتم بكل هذه التفاصيل"، مشددةً على أن كل شبر في مصر يشهد إنجازا من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وتابعت الإعلامية: "ما حدث اليوم مظاهرة حب، ولا أرى زيفا أمامي، أحببت الأهالي اليوم واستقبالهم للرئيس عبدالفتاح السيسي في مطروح، فالناس على سجيتهم والأطفال يرددون الأغاني"، لافتةً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبله عدد كبير من المواطنين: "ربنا يحفظ البلد من الأشرار، لأنهم عاوزين يخطفوها

 

إطلالات بسمة وهبة

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