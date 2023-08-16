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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني : الرئيس السيسي يطبّق وعوده عمليًا

إيهاب الطماوي
إيهاب الطماوي

أكد النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، أنه كان واضحا على هامش مؤتمر الشباب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيستخدم صلاحياته الدستورية للاطلاع على مخرجات الحوار الوطني.

وقال الطماوي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يطبق مع وعده عمليا، وهو ليس بجديد على الرئيس، وقام بنقل الحوار الوطني نقلة نوعية، لتطبيق مخرجات الحوار الوطني على الأرض.

 

العمل على الخروج بها

وتابع مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، أن بعض مخرجات الحوار الوطني تحتاج لتدخل تشريعي خاصة في القوانين التي سيتم العمل على الخروج بها. 

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