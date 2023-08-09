الطماوي لـ صالون التنسيقية: ضرورة تعزيز دور الأحزاب السياسية وتداول السلطة داخلها

قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني: "إن كل حزب لديه مرجعية سياسية يطرح حلولاً في القضايا الاجتماعية والاقتصادية، فمثلا هناك أحزاب يسارية وكذلك اليمين نفسه، وكل تيار نفسه منقسما بداخله، لذلك من هنا يمكن القول إنه كان من الأهمية حلحلة الحياة الحزبية، عندما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحوار الوطني".

وأضاف خلال مشاركته في الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان: "3 أشهر حوار وطني.. التنسيقية تفتح أبرز الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، قائلا: "جزء من مشاكلنا أننا نعرفها ونضع لها حلول، بعد ثورة يناير انتشرت أعداد الأحزاب السياسية وبعد أن تمت بالإخطار وصلنا إلى مرحلة وجود أعداد كبيرة من الأحزاب السياسية".

وأوضح الطماوي، أنه مؤخرا بعد ثورة 30 يونيو أصبح للشباب والمرأة وذوي الإعاقة والمصريين بالخارج و6 فئات حصلت على إنجازات غير عادية في الفترة الماضية من خلال المساحات المشتركة بين كل المشاركين.

ودعا إلى ضرورة تعزيز دور الأحزاب السياسية وتفعيل الحوكمة وتداول السلطة داخل بعض الأحزاب السياسية كما ينادون بها.

أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.