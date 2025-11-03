ساندي لصدى البلد: فخورة بإخراج حماة الوطن باحتفالية المتحف المصري الكبير

أعربت الفنانة والمخرجة ساندي عن سعادتها الكبيرة بإخراج أغنية "حُماة الوطن" للفنان مدحت صالح، والتي جاءت ضمن فعاليات احتفالات المتحف المصري، مؤكدة فخرها بالمشاركة في عمل وطني ضخم يعبّر عن روح الانتماء لمصر.

وقالت ساندي في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»:

"سعيدة جدًا بخروج أغنية (حُماة الوطن) للنور ضمن فعاليات احتفالات المتحف المصري، وكل الامتنان والشكر للقائمين على هذا العمل الوطني المميز."

وأضافت أنها أخرجت أيضًا عددًا من الأعمال الوطنية، منها أغنية "ولاد النيل"، بالإضافة إلى فيلم تسجيلي قصير عن ثورة 30 يونيو، إلى جانب عدد من الفيديوهات التوعوية حول مجلس الشيوخ ومجلس النواب، بهدف توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات ودورهم في بناء الوطن.

وتابعت ساندي:

"قدمت كذلك العديد من الأعمال الفنية الأخرى، سواء الخاصة بي أو بالتعاون مع عدد من نجوم الغناء مثل كارمن سليمان وعمر كمال، بإجمالي نحو 12 كليبًا جديدًا، إلى جانب تعاونات مع فنانين مصريين ولبنانيين."

واختتمت حديثها قائلة:

"أنا فخورة وممتنة جدًا بهذه التجربة، وبكل خطوة في مشواري الفني الذي يجمع بين الفن الهادف والرسالة الوطنية."