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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمدي الميرغني يحتفل بعيد ميلاد زوجته إسراء عبد الفتاح

إسراء عبد الفتاح
إسراء عبد الفتاح - حمدي الميرغني

حرص الفنان حمدي الميرغني، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح، بأحد الأماكن العامة، وذلك ليلة أمس السبت 19 أغسطس. 

وشهد حفل عيد ميلاد إسراء عبد الفتاح، حضور عدد من الأصدقاء والمقربين، الذين قدموا التهاني لها، ولزوجها حمدي الميرغني. 

ونشرت إسراء عبد الفتاح -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- صورا من حفل عيد ميلادها مع زوجها، وقدمت عبارات الحب لزوجها، في تعليقات عبر خاصية ستوري، منها: «بحبك جدًا، ربنا يخليك ليا». 

لمشاهدة صور عيد الميلاد اضغط هنا 

 

إسراء عبد الفتاح وحمدي الميرغني

وقبل أشهر قليلة، استضافت الإعلامية دعاء صلاح  نجم الكوميديا حمدي الميرغني  فى برنامج The Nine Show، وتحدث «الميرغني» عن زوجته الفنانه إسراء عبد الفتاح قائلا: «إسراء كانت صحبتي وسفرية الكويت سبب حبي لها ، انا مقولتش ليها بحبك انا علي طول قولتلها حددي مع بابا ميعاد». 

وحول الأحداث التي حدثت في ليلة العمر، قال حمدي الميرغني: «إسراء قلبت الفرح خناقة وكانت بتطرد الناس اللي مش معروفة ليها». 

وتابع حمدي الميرغني، قائلا: «افتقدت الهدوء بعد الزواج ودائما اكل والدتي احلى من أكل إسراء لانها مش بشكل يومي تدخل المطبخ». 

 

كما تحدث حمدي الميرغني، عن آرائه حول معاملة الرجل للزوجة قائلا: «الراجل اللي بيمسح وينشر ويكوي راجل خلوق ومحترم وابن ناس ، واللي بيزعق للست راجل مجنون». 

وحول مشواره الفني، قال حمدي الميرغني: «مسرح مصر ساعدني كتير وكتب اسمي بين النجوم وكمان أمني ماليا ، وحاليا بشتغل لمزاجي مش علشان الفلوس».

وكشف حمدي الميرغني، عن كواليس العمل مع النجم عادل امام قائلا: «انا سعيد وحققت حلمي بالعمل مع الزعيم واول ماشفني في الكواليس قالي لولا رامي كنت مشيت». 

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