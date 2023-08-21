بالدولار.. طريقة التقديم على أراضي الإسكان بالمدن الجديدة 

يبحث المواطنين عن إمكانية شراء أراضي الإسكان المخصصة للأفراد بمساحات صغيرة فى المدن الجديدة ضمن برنامج "مَسكن" بعد الإعلان عن طرح 522 قطعة ضمن أراضي الإسكان بالمدن الجديدة.

خطوات تقديم أراضى الإسكان 2023



-إنشاء حساب جديد «للعملاء الجدد».

-استيفاء البيانات المطلوبة، التي من بينها «الرقم القومي، الاسم من بطاقة الرقم القومي، البريد الإلكتروني، رقم المحمول، العنوان الحالي».

-يقوم المتقدم باختيار المحور والمدينة الراغب الحجز بها، واختيار الموقع.

-يضغط المتقدم على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة «كروكيات جدول تفصيلي».

-ثم يقوم باستكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلًا بالموقع، ومنها التي:-

-إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا

- إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة.

-استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها.

وتتضمن الاستمارة تعهدا يفيد بأنه لم يسبق لمقدم الطلب أو زوجته أو أولاده القصر تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض لأى منهم ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، ويتم إرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة.

السداد بالدولار فى أراضي الإسكان 2023



-قطع الأراضي المميزة والمتوسطة فيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض

-وفى حالة التساوي سيتم الاحتكام الى القرعة العلنية بين الحاجزين

-فى حالة التزاحم على قطعة الأرض الواحدة بمحور قطع الأراضي الأكثر تميزا

-سيتم الرجوع إلى عملة السداد، والتي تعطى أفضلية للسداد بالدولار الأمريكي (تحويلًا من الخارج أو من الداخل شريطة مرور 60 يومًا على إيداعه بالبنك).

طريقة القديم على أراضي الإسكان بالمدن الجديدة



من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (https://reserve.newcities.gov.eg)، وذلك بهدف توفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر، وبدون أية أسبقية سواء (للدخول للموقع، أو تحويل جدية الحجز، أو حجز قطعة الأرض).

أماكن المدن الجديدة المتاح بها الأراضي السكنية الجديدة



الطرح يضم 522 قطعة أرض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة كالتالي.

-38 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزًا بمدن (القاهرة الجديدة – العبور – المنصورة الجديدة).

-155 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (الشروق – حدائق أكتوبر – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة – الفيوم الجديدة – بنى سويف الجديدة).

- 329 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (السادات – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – ناصر الجديدة – غرب قنا الجديدة – أخميم الجديدة).

مقدمات جدية الحجز فى أراضى الإسكان بالمدن الجديدة

-جدية حجز قطع الأراضى الأكثر تميزا 350 ألف جنيه.

-جدية حجز قطع الأراضى المميزة 100 ألف جنيه.

-جدية حجز قطع الأراضى قطع الأراضى المتوسطة 25 ألف جنيه.

إجراءات الحصول على قطعة أرض سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بنظام القرعة العلنية بمساحات من 209م2 الى 276م2



أولاً :الإعلان :-

يتم الإعلان عن توافر الاراضى وشروط الحجز وأسلوب السداد بالجرائد الرسمية وعلى البوابة الالكترونية للهيئة www.newcities.gov.eg

ثانيا : شروط الحجز:

أن يكون المتقدم للحجز شخصا (أو أكثر) طبيعيا مصري الجنسية وليس شخصاً إعتباريا.

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً في تاريخ بدء الحجز.

لا يحق للأسرة (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في جميع المدن الجديدة.

ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأسرته (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر) أو آلت لأى منهم بالتنازل بأي من المدن الجديدة سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير.

أن يكون المتقدم من مواليد ( شهادة ميلاد) أو القاطنين (الرقم القومي) أو العاملين ( شهادة التأمينات الاجتماعية) بالمحافظة التي تقع في نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها طبقاً للجداول المرفقة بالكراسة.

سداد مبلغ جدية الحجز .

قبول الحاجز (بعد سداده لمقدم الحجز) الدخول في القرعة العلنية التي تتم يدوياً وعلنياً في الموعد والمكان الذي سيتم الإعلان عنه بكل مدينة لاحقاً طبقاً لقطع الأراضي والمساحات المطروحة بحضور مسئولي جهاز المدينة والجهات المعنية والرقابية ومسئولي بنك التعمير والإسكان ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز وذلك لتحديد الفائزين في ضوء عدد المتقدمين للحجز وعدد قطع الأراضي المطروحة .

قبول الحاجز الالتزام بتنفيذ المبنى طبقاً للنموذج المعد من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

يقر الحاجز أنه في حالة تقديمه لأي بيان على غير الحقيقة بأنه يكون في هذه الحالة مرتكباً للجريمة المعاقب عليها في قانون العقوبات المادة رقم 215 وكذلك يعاقب كل من ساعد في الإدلاء ببيانات على خلاف الحقيقة بالمادتين رقم (40) ورقم (41) من قانون العقوبات.

رد مقدم الحجز للسادة المتقدمين للقرعة العلنية الذين لم تنطبق عليهم الشروط ، وكذا من لم يقع عليهم الاختيار بعد إعلان نتيجة القرعة العلنية - مضافا إليها الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير و الإسكان.

فى حاله إشتراك أكثر من فرد فى حجز قطعة أرض واحدة (بحد أقصى 4 أفراد) وتبين مخالفة أحدهم للشروط الواردة بهذه الكراسة فيتم إلغاء الحجز لقطعة الأرض بالنسبة لجميع المشتركين فى حجزها .

في حالة المخالفة لأي من الشروط السابقة يحق للجهاز إلغاء الحجز .

ثالثا : أجراء قرعة علنية واستكمال سداد مقدم الثمن لمن يرسو عليه قطعة ارض والاستلام .