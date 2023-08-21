قبل اجراء القرعة الخميس.. تفاصيل نسخة دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد 2023-2024

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تفاصيل نسخة بطولة دوري أبطال اسيا بنظامها الجديد 2023-2024 قبل إجراء القرعة يوم الخميس المقبل.

وجاءت نسخة بطولة دوري أبطال اسيا بنظامها الجديد 2023-2024 على النحو التالي:

بطولة دوري أبطال اسيا ستكون بنظامها الحديث،وهي خوض البطولة من شهر سبتمبر 2023 حتى مايو 2024، بعد أن كانت تقام من أبريل إلى نوفمبر وديسمبر

سيتم تقسيم الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال اسيا على 10 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 أندية، حيث يتم توزيع أندية منطقة غرب آسيا على المجموعات من الأولى وحتى الخامسة، في حين يتم تقسيم أندية الشرق على المجموعات من السادسة حتى العاشرة.

تم تحديد 32 فريقا من أصل 40 مشارك بالنظام الجديد في بطولة دوري أبطال اسيا في حين سيتم تحديد المقاعد الثمانية المتبقية من خلال 8 مباريات في الدور التمهيدي الفاصل، والتي تقام غدا الثلاثاء

وسيكون نظام القرعة في بطولة دوري أبطال اسيا ينص على عدم في تواجد فريقين من دولة واحدة في نفس المجموعة

توزيع مستويات الأندية المشاركة في قرعة دور المجموعات لدوري أبطال اسيا 2023 - 2024 فيما يخص غرب القارة كالتالي:-

المستوى الأول في بطولة دوري أبطال اسيا: الاتحاد (السعودية) ، بيرسيبوليس (إيران) ، السد (قطر)، باختاكور (أوزبكستان)، الهلال (السعودية).

المستوى الثاني في بطولة دوري أبطال اسيا : سيباهان (إيران)، الدحيل (قطر)، ناساف (أوزبكستان)، الفيحاء (السعودية)، ناساجي مازاندران (إيران).

المستوى الثالث في بطولة دوري أبطال اسيا: الفيصلي (الأردن)، الاستقلال (طاجيكستان) ، القوة الجوية (العراق)، آهال (تركمانستان) ، مومباي سيتي (الهند).

المستوى الرابع في بطولة دوري أبطال آسيا: العين (الإمارات)، النصر (السعودية) أو شباب الأهلي (الإمارات)، تراكتور (إيران) أو الشارقة (الإمارات)، العربي (قطر) أو إيه جي إم كي (أوزبكستان)، الوكرة (قطر) أو نافباهور (أوزبكستان).

يتأهل إلى دور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا الأندية الحاصلة على المركز الأول في المجموعات العشر، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في كل منطقة.

تقام منافسات الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال آسيا من شهر فبراير حتى أبريل 2024 على أن تجرى مباراتي الدور النهائي يومي 11 و18 مايو 2024