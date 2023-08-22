سند وعمود البيت..حكاية شهد سائقة التوك توك بالدقهلية..شاهد

كانت ب100 راجل ابنة القرية التي أحبها الجميع لدماثة أخلاقها ومساعدتها للآخرين حيث كانت تعمل على توك توك من أجل الانفاق على والديها خاصة أن والدها المريض' الذي يحتاج لأدوية كثيرة فكانت هي المسئولة عنهم و كانت تدرس بالصف الثاني الثانوي التجاري كانت تجمع من عملها المال لتنفق على اسرتها وعلى نفسها وعلى دروسها وعلى تعليمها.

الجميع أحب شهد تلك الفتاه التي لم تكمل ١٧ عاما و كانت نموذج للفتاه المكافحة التي تعمل من عرق جبينها.

وساد الحزن قريه كفر سعد التابعه لمركز السنبلاوين بمحافظه الدقهلية عقب رحيل شهد التي كانت تعمل سائق توك توك وحظت بحب الجميع حيث قال والدها" بنتى راحت مني بنتى اللي كانت سند كل الناس بتقول شهد اجدع واحده شفناها ، ليه يحرمنى منها واحد معندوش ضمير مع السلامة يا سندى ظهرى انكسر خلاص ، ربنا يرحمك يا حبة عيني في الجنه ونعيمها".

وقالت والدتها" قبل الحادثه كل شويه تقول لي عاوزه حاجه يا ماما عايزه حاجه اقول لها سلامتك يا حبيبتي خلي بالك من نفسك مكنتش اعرف ان اخر مره هسمع صوتها، بنتي حته مني قلبي نور عيني راحت مني يا ناس خدها مني واحد ما عندوش ضمير مش موتها هي بس ده موتنا احنا كمان هي اللي كانت شايله كل حاجه عننا هي كانت الفرحه اللي في حياتنا هي كانت كل حاجه كانت نفسي اشوفها عروسه كان نفسي اشوف شهد عروسه شهد راحت و حسبي الله ونعم الوكيل يا رب يا رب يا رب مش هقدر اعيش من غيرها سامحني يا رب سامحني يا رب" .

وقالت الحاجه سهير جارتها" شهد كانت خدومه وجدعه اى حد على الطريق محتاج حاجه كانت بتساعده ولو مش معاه تمن الاجرة مكنتش بتاخدها ، راحت ياقلبى فى غمضة عين، الكل ببيكى عشانها الله يرحمك يا طيبة"

وشيع اهالي قريه كفر سعد التابعه لمركز السنبلاوين والقرى المجاوره لها جثمان فقيره الشباب شهد والتي راحت ضحيه الجرار حيث اصطدام بالتوك توك وبها ولقت مصرعها حيث ودعوا الفتاه التي كانوا يطلقون عليها البنت الجدعه اللي ب 100 راجل

ولقيت فتاة تعمل سائقة توك توك مصرعها عقب وقوع حادث تصادم مع جرار باحدى قرى الدقهلية.

تلقت مديرية امن الدقهلية إخطارًا من مركز السنبلاوين، يفيد بمصرع فتاة اثر وقوع حادث تصادم توك توك بجرار قمامة على طريق الحجايزة بنطاق المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفاة تدعى شهد عبد الخالق، و 15 عاما، طالبة بالمدرسة الثانوية التجارية

تم نقل الجثمان إلى مستشفى السنبلاوين واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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