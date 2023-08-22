عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة أمريكية: (كوفيد-19) مرتبط بخطر الإصابة بضغط الدم المرتفع

صدى البلد

كشفت دراسة أمريكية حديثة، عن ارتباط مرض (كوفيد-19)، بخطر الإصابة بضغط الدم المرتفع.
وبحثت الدراسة، وفقا لقناة (الحرة) الفضائية، الأمريكية، بيانات أكثر من 45 ألف شخص أصيبوا بـ(كوفيد-19)، ما بين مارس 2020 وحتى أغسطس 2022، وحوالي 14 ألف مريض أصيبوا بالإنفلونزا ما بين يناير 2018 وحتى أغسطس 2022.

ووجدت الدراسة، التي نشرت اليوم في المجلة الطبية لارتفاع ضغط الدم، أن 20 في المائة من مرضى كورونا، الذين دخلوا المستشفيات وحوالي 11 في المائة من المرضي، الذين لم يدخلوا المستشفيات، تم تشخيصهم بارتفاع ضغط الدم بعد ستة أشهر.

ووفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "سي دي سي"، فإن ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وهما من الأسباب الرئيسية للوفاة في الولايات المتحدة.

ويعاني ما يقرب من نصف البالغين في الولايات المتحدة من ارتفاع ضغط الدم. وفي عام 2021، تسبب في وفاة نحو 700 ألف شخص في البلاد، بحسب "سي دي سي"، فيما وجدت الدراسة أن مرضى (كوفيد-19)، الذين تم إدخالهم إلى المستشفى كانوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، بأكثر من الضعف 2.23 مرة مقارنة بمرضى الإنفلونزا الذين دخلوا المستشفى. 

وتحذر الدراسة من أن ارتفاع معدل الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بكورونا ينذر بالخطر نظرا للعدد الهائل من الأشخاص الذين أصيبوا بـ(كوفيد-19).

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء أخير ينقذ مرتضى منصور بعد حبسه 6 شهور واجبة النفاذ.. تفاصيل

ظهرت الآن.. احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

بالأرقام ننشر الحدود الدنيا لكليات علمي في تنسيق المرحلة الثانية 2023

أول رد فعل من محمد صلاح بعد أنباء رحيله عن ليفربول.. شاهد

مفاجأة..خالد بيبو يطالب بصلاحيات سيد عبدالحفيظ وابعاد هذا الشخص

مفاجأة| تعرف على أسماء اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة الزمالك

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

متحدث الصحة: «عجز الأطباء» موجود في العالم كله وليس مصر فقط

ميدفيديف ينصح أوروبا بعدم الانجراف في دعمها لأوكرانيا

محمد صلاح يثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

أحمد كشري: الأهلي غير محظوظ في التعاقد مع المحترفين اللاتينيين

حجة وعمرة تامة وأنت في بيتك.. أدركها بـ 10 أمور

سقوط سوريين في ضربات جوية إسرائيلية على مواقع عسكرية بدمشق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة كيك الشكولاتة بزبدة الفول السوداني

إطلالة صيفية .. هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

جوري بكر تخطف الأنظار قبل أيام من وضع مولودها

بفستان لافت.. هيفاء وهبي تثير الجدل بجمالها

فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن مطاعم الأكل الجاهز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ