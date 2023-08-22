دراسة أمريكية: (كوفيد-19) مرتبط بخطر الإصابة بضغط الدم المرتفع

كشفت دراسة أمريكية حديثة، عن ارتباط مرض (كوفيد-19)، بخطر الإصابة بضغط الدم المرتفع.

وبحثت الدراسة، وفقا لقناة (الحرة) الفضائية، الأمريكية، بيانات أكثر من 45 ألف شخص أصيبوا بـ(كوفيد-19)، ما بين مارس 2020 وحتى أغسطس 2022، وحوالي 14 ألف مريض أصيبوا بالإنفلونزا ما بين يناير 2018 وحتى أغسطس 2022.

ووجدت الدراسة، التي نشرت اليوم في المجلة الطبية لارتفاع ضغط الدم، أن 20 في المائة من مرضى كورونا، الذين دخلوا المستشفيات وحوالي 11 في المائة من المرضي، الذين لم يدخلوا المستشفيات، تم تشخيصهم بارتفاع ضغط الدم بعد ستة أشهر.

ووفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "سي دي سي"، فإن ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وهما من الأسباب الرئيسية للوفاة في الولايات المتحدة.

ويعاني ما يقرب من نصف البالغين في الولايات المتحدة من ارتفاع ضغط الدم. وفي عام 2021، تسبب في وفاة نحو 700 ألف شخص في البلاد، بحسب "سي دي سي"، فيما وجدت الدراسة أن مرضى (كوفيد-19)، الذين تم إدخالهم إلى المستشفى كانوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، بأكثر من الضعف 2.23 مرة مقارنة بمرضى الإنفلونزا الذين دخلوا المستشفى.

وتحذر الدراسة من أن ارتفاع معدل الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بكورونا ينذر بالخطر نظرا للعدد الهائل من الأشخاص الذين أصيبوا بـ(كوفيد-19).