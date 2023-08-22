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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لا يوجد مثلها.. ميلاد زرافة غير مرقطة يثير دهشة العالم |شاهد

ميلاد زرافة غير مرقطة
ميلاد زرافة غير مرقطة يثير دهشة العالم و4 اختيارات لاسمها

أعلنت حديقة حيوان برايتس بولاية تينيسي الأمريكية عن ميلاد  زرافة غير مرقطة في حالة فريدة من نوعها حيث لا يوجد لها مثيل في العالم حاليا. 

وفقا لما نقلته عدة وسائل إعلام عالمية، مثل “التلجراف” و “الديلي ميل” و “بيبول”، اليوم الأربعاء، ولدت الزرافة يوم 31 يوليو بلون بني قوي دون الاحتواء على أي بقع تميز الحيوان طويل العنق. 

تعد البقع التي تغطي أجساد الزراف بمثابة شكل من أشكال التمويه في البرية، كما أن نظام الأوعية الدموية تحتها يساعدها على إطلاق وتنظيم حرارة الجسم.

وذكرت حديقة حيوان برايتس في بيان: "يعتقد خبراء الزرافات أنها الزرافة الشبكية الوحيدة ذات الشكل المختلف والتي تعيش في أي مكان على هذا الكوكب".

ميلاد زرافة غير مرقطة 

ووفقا لمؤسسة الحفاظ على الزرافات، تم إدراج الزرافات الشبكية، التي تحتوي على بقع بنية وبرتقالية، على أنها مهددة بالانقراض في عام 2018م.

وفي سياق متصل، قالت ستيفاني فينيسي، المديرة التنفيذية لمؤسسة الحفاظ على الزرافات، إن المجموعة "لم تر قط زرافة مماثلة في البرية في أفريقيا".

وأضاف ديفيد برايت، مدير حديقة الحيوان، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى شبكة “سي بي إس نيوز”، إن آخر تسجيل معروف لزرافة مثل هذه كان في حديقة حيوان أوينو في طوكيو عام 1972.

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وأفاد توني برايت، مؤسس حديقة حيوان برايتس، لمحطة WCYB الإخبارية التلفزيونية المحلية: "إن التغطية الدولية لزرافنا الصغيرة غير المزخرفة قد سلطت الضوء على ضرورة الحفاظ الشديد عليها".

وعرضت حديقة الحيوان على الجمهور الاختيار من بين أربعة أسماء للتصويت عليها لتحديد اسم الزرافة النادرة: كيبيكي، تعني “فريدا”، فريالي، تعني “غير عادي”، شاكيري تعني “الأجمل”، وجميلة تعني "ذات الجمال العظيم".

وسيتمكن الجمهور، الذي يمكنه الآن زيارة الزرافة الصغيرة في حديقة الحيوان من التصويت لاسمه المفضل اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم.

ميلاد زرافة غير مرقطة يثير دهشة العالم و4 اختيارات لاسمها  
ميلاد زرافة غير مرقطة يثير دهشة العالم و4 اختيارات لاسمها  

 

 

 

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