عودة الثعبان ذو الرأسين بحديقة حيوان تكساس.. ما القصة؟

عادت الآن افعى حية برأسين للعرض في حديقة للحيوانات، مع ترك الزائرين في حيرة من أمرهم.

قالت حديقة حيوان كاميرون بارك في تكساس في منشور على فيسبوك ، إن أفعى الفئران عثرت عليها عائلة في حديقتهم عام 2016 ، وكان لها دماغان لجسد واحد.

يعطي رأسي الأفعى المسمى بـ بانشو وليفتي، "أوامر متضاربة" بجسدها بمعنى أن حركات الثعبان "متقطعة وغير منسقة"، كان من المحتمل أن يموت إذا لم يتم التبرع به لحديقة الحيوان.

عودة الثعبان ذو الرأسين بحديقة حيوان تكساس

وأوضح المنشور أن هذا يعني أيضًا أن الثعبان "يمكن أن يصيب رقبته بسهولة من خلال محاولة السير في اتجاهات مختلفة والالتصاق". حدث هذا في فبراير 2021 ، عندما تم عرضه لأول مرة.

وقالت حديقة الحيوانات: "لقد استغرق الأمر حتى يونيو من العام الماضي حتى يلتئم الجرح تمامًا، والآن بعد أن أكل جيدًا وتم إغلاق الجرح تمامًا لمدة عام ، نحن متحمسون لإعادته إلى مبنى حوض المياه العذبة".