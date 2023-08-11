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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل العرض الخاص لفيلم وش في وش

صدى البلد

تقيم الشركة المنتجة لفيلم "وش في وش" يوم الثلاثاء القادم في احد الفنادق الكبرى بمدينة ٦ أكتوبر بحضور ابطال العمل.

يضم فيلم وش في وش مجموعة من ضيوف الشرف، أبرزهم خالد الصاوي، لطفي لبيب، عمر متولي، مصطفى غريب.

فيلم وش في وش، يجمع أمينة خليل ومحمد ممدوح بعد نجاحهما الكبير في مسلسل عائلة زيزي، ومسلسل قابيل، ومسلسل العائدون، مسلسل لا تطفئ الشمس، مسلسل جراند أوتيل، فيلم 122، فيلم الخلية.

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طرح فيلمي "وش في وش" و"خمس جولات" في السينمات 16 أغسطس

وحرص الفنان أكرم حسني علي تهنئة الفنان محمد ممدوح بفيلمة الجديد وش في وش، ونشر  بوستر الفيلم  عبر انستجرام وعلق كاتبا : الف مبروك يا تايسوني ربنا يوفقك انت و كل الغالين .

الثلاثاء القادم الشركة المنتجة العرض الخاص الفنان اكرم حسني الفنان محمد ممدوح الفنان محمد ممدوح

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