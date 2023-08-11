تفاصيل العرض الخاص لفيلم وش في وش

تقيم الشركة المنتجة لفيلم "وش في وش" يوم الثلاثاء القادم في احد الفنادق الكبرى بمدينة ٦ أكتوبر بحضور ابطال العمل.

يضم فيلم وش في وش مجموعة من ضيوف الشرف، أبرزهم خالد الصاوي، لطفي لبيب، عمر متولي، مصطفى غريب.

فيلم وش في وش، يجمع أمينة خليل ومحمد ممدوح بعد نجاحهما الكبير في مسلسل عائلة زيزي، ومسلسل قابيل، ومسلسل العائدون، مسلسل لا تطفئ الشمس، مسلسل جراند أوتيل، فيلم 122، فيلم الخلية.

وحرص الفنان أكرم حسني علي تهنئة الفنان محمد ممدوح بفيلمة الجديد وش في وش، ونشر بوستر الفيلم عبر انستجرام وعلق كاتبا : الف مبروك يا تايسوني ربنا يوفقك انت و كل الغالين .