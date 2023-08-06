طرح فيلمي "وش في وش" و"خمس جولات" في السينمات 16 أغسطس

ينطلق فيلم “وش في وش” في السينمات المصرية يوم 16 أغسطس الجاري، ويعرض في الدول العربية يوم 17 أغسطس، وهو بطولة مجموعة من نجوم الفن.

فيلم وش في وش تدور أحداثه في إطار كوميدي داخل شقة يجتمع فيها أفراد عائلتي الزوج والزوجة وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية.

الفيلم بطولة كل من محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي.

يضم فيلم وش في وش مجموعة من ضيوف الشرف، أبرزهم خالد الصاوي، لطفي لبيب، عمر متولي، مصطفى غريب.

فيلم وش في وش، يجمع أمينة خليل ومحمد ممدوح بعد نجاحهما الكبير في مسلسل عائلة زيزي، ومسلسل قابيل، ومسلسل العائدون، مسلسل لا تطفئ الشمس، مسلسل جراند أوتيل، فيلم 122، فيلم الخلية.

وحرص الفنان أكرم حسني علي تهنئة الفنان محمد ممدوح بفيلمة الجديد وش في وش، ونشر بوستر الفيلم عبر انستجرام وعلق كاتبا : الف مبروك يا تايسوني ربنا يوفقك انت و كل الغالين .

فيلم خمس جولات

وأعلنت الممثلة داليا شوقي موعد طرح فيلمها الجديد خمس جولات، يوم 16 أغسطس الجاري أيضا، وهو أحدث أعمالها ، بدور العرض المصرية.

فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبدالعزيز، توزيع خارجي شركة أورينت، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز ، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف، وإنتاج شركة "علامز" للمنتج يحيى علام.