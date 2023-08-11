ملايين الريالات تضع ميلادًا جديدا في العلاقات بين السعودية وتركيا

كانت صورة لم يكن من الممكن تصورها قبل بضع سنوات فقط، ولي عهد المملكة العربية السعودية في سيارة تركية، ويجلس بجانبه رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي.

وبحسب ما نشرته صحيفة التيليجراف البريطانية، ظهرت صورة الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية في مقعد السائق وهو يعيد أردوغان إلى فندقه، حيث ناقش الرجلان صفقة بملايين الريالات من شأنها أن تضع الطائرات التركية بدون طيار في سماء السعودية.

لحظة المصالحة، خلال الزيارة التي قام بها أردوغان إلى المملكة في 17 يوليو، تم تخطيطها بعناية وأرسلت رسالة واضحة: هذان الزعيمان، اللذان كانا على مسار مختلف، يسيران الآن في نفس الاتجاه.

منذ عام 2017، كانت العلاقات بين القوتين القويتين في الشرق الأوسط متوترة للغاية، وربما كانت في أسوأ حالاتها في التاريخ الحديث. لكن بينما يتطلع أردوغان إلى الاستثمار الخليجي لإنقاذ اقتصاد تركيا المنكوب بالأزمة، وتأمل المملكة العربية السعودية في تعزيز صناعتها الدفاعية، يدفن الزعيمان ألآي خلافات قديمة بينهما.

تفاصيل صفقة الطائرات بدون طيار التركية، قليلة نسبيًا. لكن الملخص العام هو أن شركة بيكار التركية المصنعة للطائرات بدون طيار ستبيع خطها الجديد من طائرات Akinci القوية بدون طيار إلى المملكة العربية السعودية، التي وافقت أيضًا هذا الأسبوع على تصنيع طائرات تركية بدون طيار داخل المملكة.

في حين أن المملكة العربية السعودية قامت أيضًا بتحسين علاقاتها مع إيران، إلا أن أسطول الطائرات بدون طيار للجمهورية الإسلامية والمتمردين الحوثيين، الذين تدعمهم طهران في الحرب الأهلية المستمرة في اليمن، لا يزالون يشكلون تهديدًا كبيرًا للأمن السعودي.

يمكن أيضًا استخدام الطائرات التركية بدون طيار، التي تستخدمها المملكة العربية السعودية أو دول الخليج الأخرى الموالية للغرب، لردع إيران عن الهجمات على طرق الشحن التجارية في الخليج، وهو مصدر قلق متزايد لبريطانيا والولايات المتحدة.

قال جولرو جيزر، الدبلوماسي التركي السابق الذي خدم في الولايات المتحدة وروسيا، إن الوجود التركي المتزايد في سوق الدفاع العالمي يتطابق مع ما يراه بعض اللاعبين الإقليميين على أنه نفوذ أمريكي يتضاءل في المنطقة.

قال: "مع انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان والمنطقة، كانت تلك الدول تبحث عن بدائل فيما يتعلق بالصناعة الدفاعية".

تتمتع تركيا إلى حد ما بميزة إستراتيجية هنا حيث أثبتت طائرات بيرقدار بدون طيار نجاحها في الحرب في أوكرانيا. إنها خفيفة الوزن ورخيصة نسبيًا: لقد أصبحت أداة مهمة في السياسة الخارجية لتركيا".

قال علي الشهابي، المحلل السعودي البارز والرئيس السابق للمؤسسة العربية في واشنطن، عن العلاقة الجديدة الأكثر دفئًا، "إنه تحول كبير بالتأكيد". "من المؤكد أن السعودية تريد تنمية العلاقة".

وقال إن التقارب "يُدرك جيدًا" في المملكة العربية السعودية، و"يؤخذ على محمل الجد، لا سيما نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي للطائرات بدون طيار، لذا فهو يمضي قدمًا بشكل جيد للغاية".

في حين أن المصالح البراجماتية ربما جعلت الزعيمين أكثر قربًا من بعضهما هذا العام، إلا أن الطريق كان طويلًا وشاقًا ومليئًا ببعض أسوأ الأزمات الدبلوماسية الإقليمية في العقد الماضي.

عندما فرضت المملكة العربية السعودية حصارًا تجاريًا على قطر في عام 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب، خرجت أنقرة لدعم الدوحة مما أثار دهشة المسؤولين السعوديين.

ثم جاءت مقاطعة تجارية غير رسمية في المملكة العربية السعودية للبضائع التركية، مما أدى إلى إعادة تسمية البرجر التركي باسم "يوناني".

كما كانت هناك توترات أعمق وطويلة الأمد تتصاعد بسبب دعم تركيا للإخوان والجماعات الإرهابية الأخرى التي تعتبرها الرياض تهديدًا أمنيًا كبيرًا.

وقال محمد الحمد، المحلل الجيوسياسي السعودي ورئيس مجموعة النخبة السعودية الاستشارية، إن العامل الرئيسي في العلاقات الدافئة كان تعهد أردوغان بإدارة ظهره لمثل هذه الجماعات.

وقال "من الواضح أن البلدين يعملان بنشاط لتحسين العلاقات وإيجاد أرضية مشتركة". "من المهم أن نلاحظ أن السعوديين يتوقعون من أردوغان أن يتعامل مع العلاقة باحترام ويفهم موقف المملكة العربية السعودية في العالم الإسلامي. علاوة على ذلك، تتوقع المملكة العربية السعودية أن يمتنع أردوغان عن استخدام الجماعات الإسلامية للتأثير سلبًا على الشرق الأوسط".

من الجانب التركي، تتمثل الفائدة الرئيسية في التجارة: فبعد فوز انتخابي صعب في مايو عقب الزلازل الكارثية في فبراير، أصبح أردوغان في حاجة ماسة إلى أن يُنظر إليه على أنه يد آمنة للاقتصاد.

لكن الصفقة تلمح أيضًا إلى الطموحات التركية في أن تصبح لاعبًا أكبر في الدفاع الإقليمي، فبالإضافة إلى الاتفاقية مع المملكة العربية السعودية، فإنها تبيع أيضًا طائرات بدون طيار إلى الكويت والإمارات العربية المتحدة.

تدخلت دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، لدعم المالية العامة لتركيا في وقت كان فيه أردوغان يواجه انتخابات رئاسية صعبة، حيث تراجعت شعبيته بسبب التضخم المتصاعد وأزمة تكاليف المعيشة.

قبل شهرين من انتخابات مايو، أنهت المملكة العربية السعودية اتفاقًا لإيداع ما يصل إلى 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي. تم وصف التدفق النقدي من الخليج بأنه ضروري للحفاظ على البنوك التركية المتعثرة والمالية العامة التي تضررت بسبب سياسات أردوغان النقدية غير التقليدية.