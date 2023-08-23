عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعاون مصري بريطاني في مجال الاستدامة الحضرية والتحول الذكي بالمجتمعات الجديدة

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

عقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والسفير حسن الليثى، مستشار الوزارة للتعاون الدولي وشئون المؤتمرات الدولية، الاجتماع الدوري الثالث، مع ممثلي السفارة البريطانية بالقاهرة، بهدف تعزيز سبل التعاون في مجال الاستدامة الحضرية والتحول الذكي بالمجتمعات الحضرية الجديدة.


وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار استكمال جهود وزارة الإسكان، لتنفيذ الخطة الخاصة بالمبادرة الدولية لبناء مجتمعات حضرية ومرنة للأجيال القادمة (SURGE)، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، موضحاً أنه تم الاتفاق على الخطوات المطلوبة القادمة من الطرفين لتعزيز التعاون في القطاعات الحضرية المختلفة (إدارة العمران، التنقل، المياه، الري، الصرف، وإدارة المخلفات). 

اشتري في التجمع وأكتوبر والشروق| تفاصيل كراسات شروط أراضي الإسكان الجديدة.. مواقع ومساحات وأسعار

الإسكان: برنامج تحسين خدمات مياه الشرب يهدف لخدمة قرى 4 محافظات بالصعيد




وأشار مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى أنه تم إطلاق مبادرة (SURGE) خلال مؤتمر قمة المناخ التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، وتهدف المبادرة إلى بناء مجتمعات حضرية مستدامة ومتطورة، تتمتع بالمرونة، وتستوعب التحولات الذكية في المجال الحضري، وتعتبر هذه المبادرة جزءًا من التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية المستقبلية.


وأضاف السفير حسن الليثى، أن هذا الاجتماع يعكس الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا في العديد من المجالات، والتعاون بشكل وثيق في تحقيق التنمية المستدامة والتحول الذكي، وتحقيق أهداف المبادرة الدولية (SURGE)، موضحاً أنه تم استعراض التحديات والفرص المتعلقة بالاستدامة الحضرية والتحول الذكي في المجتمعات الحضرية الجديدة، وهو ما يعكس التزام مصر تجاه التنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

 

وزير الإسكان الاستدامة الحضرية التحول الذكي للمجتمعات مال واعمال اخبار مصر وزار ةالاسكان والمرافق Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

نجم الزمالك السابق: الحق عاد لأصحابه.. وسأترشح للانتخابات القادمة

متحور EG 5 بمصر.. تحذير من عادة خاطئة يُمارسها المصابون تؤدي للوفاة لحظيًا

احتكاك بسيط والملاحة انتظمت.. قناة السويس توضح حقيقة اصطدام ناقلتين بالمجرى الملاحي

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

أوسوريو يُطيح بـ 4 نجوم خارج الزمالك| أسماء مدوية

خاص| الوداد المغربي يقترب من ضم مهاجم الأهلي السابق

هل هرب؟.. حقيقة اختفاء عمرو وردة وفسخ تعاقده مع الرجاء المغربي

موضوعات متعلقة

الإسكان: الإعداد لطرح 2530 قطعة أرض مميزة بـ14 مدينة جديدة للمصريين بالخارج

ترشيحاتنا

مدير مراكز أفريقيا للسيطرة على الأمراض يشيد بتجربة مصر لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات

مأساة في الغردقة| طفلة ترقد بجوار جثمان والدتها المتوفاة لمدة 6 أيام.. تعرف كيف عاشت؟!

خطأ شائع في الصلاة على النبي يقع فيه البعض.. الإفتاء تصححه

الريف المصرى: تسليم أسمدة مدعمة لصغار المزارعين الجادين من منتفعى الـ1.5 مليون فدان

نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2023.. رابط الاستعلام

السبكي يختار مجمع الإسماعيلية الطبي كأول مركز للحد من مقاومة مضادات الميكروبات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو مدهش.. أمريكيان يتناولان الطعام فوق شلال برازيلي بهذا السعر

بمشاركة منى الشاذلى.. أمين بودشار يشعل حماس الجمهور بالغناء في العلمين

الصحة العالمية: متحور كورونا EG.5 سيكون أكثر انتشارًا

بسبب حركة شائعة في السيارة.. وفاة طالبة برازيلية بطريقة مأساوية

فيديو

على متن طائرة خاصة.. أحلام تصل جدة لإحياء حفلها بالسعودية

ظهور أول حالتين إيجابيتين.. وصول متحور كورونا EG.5 إلى مصر

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ