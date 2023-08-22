اشتري في التجمع وأكتوبر والشروق| تفاصيل كراسات شروط أراضي الإسكان الجديدة.. مواقع ومساحات وأسعار

بدأ أمس ولمدة شهرين، الحجز الإلكتروني للطرح الثالث للأراضي السكنية الصغيرة للأفراد بنظام الطرح الدائم والتخصيص الفوري "مَسكن" من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (https://reserve.newcities.gov.eg) وبدون أسبقية سواء للدخول للموقع أو تحويل جدية الحجز أو حجز قطعة الأرض، وتبلغ قيمة مقدمات الحجز 25 و100 و350 ألف جنيه حسب محاور الأرض.



وأوضح د. عاصم الجزار وزير الإسكان، أن الطرح يأتى في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، للحجز الفوري من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (https://reserve.newcities.gov.eg)، وذلك بهدف توفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر، وبدون أية أسبقية سواء (للدخول للموقع، أو تحويل جدية الحجز، أو حجز قطعة الأرض).

تفاصيل كراسات الشروط



وحسب تفاصيل كراسات الشروط المتاحة على الموقع، حيث تبين أن الطرح يضم 522 قطعة أرض موزعة على ثلاثة محاور أكثر تميزا ومميزة ومتوسطة، فبالنسبة لمحور الأراضي الأكثر تميزا فهي 38 قطعة أرض بـ 3 مدن هي القاهرة الجديدة والتي تضم قطعة واحدة بمساحة 700 متر وسعر 12.9 ألف جنيه للمتر بإجمالي ثمن الأرض 10.5 مليون جنيه، والعبور والتي تضم 4 قطع بمساحات 600 إلى 1000 متر بسعر للمتر من 8,223 وحتي 9367 جنيها ليصل إجمالي أغلى قطعة 9.3 مليون جنيه، وأخيرا المنصورة الجديدة والتي تضم 33 قطعة بمساحات من 485 وحتي 779 مترا بسعر 6630 جنيها للمتر ليصل أعلى سعر أرض إلى 5.9 مليون جنيه.

أما الأراضي المميزة فهي 155 قطعة بمدن الشروق وهي عبارة عن قطعتين بمساحتي 209 و 276 مترا بسعر 9750 جنيها للمتر ليصل أغلى قطعة إلى 3.2 مليون جنيه، وحدائق أكتوبر وهي عبارة عن 33 قطعة بمساحات من 442 وحتى 580 مترا بسعر 4445 جنيها للمتر ليصل إجمالي سعر أغلى قطعة 2.8 مليون جنيه ،بجانب 52 قطعة في الصالحية الجديدة بسعر 2370 جنيها للمتر، وقطعة واحدة في برج العرب الجديدة بسعر 3170 جنيها للمتر، و29 قطعة في الفيوم الجديدة بسعر 2340 جنيها للمتر، و38 قطعة بنى سويف الجديدة بسعر حوالي 3765 جنيها للمتر.

وأخيرا 329 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بواقع 47 قطعة في السادات بسعر 1835 جنيها للمتر، و20 قطعة في برج العرب الجديدة بسعر 1495 جنيها للمتر، و52 قطعة في طيبة الجديدة بسعر 2055 جنيها للمتر، و21 قطعة في أسوان الجديدة بسعر 1660 جنيها للمتر، و100 قطعة في ناصر الجديدة بسعر 1865 جنيها للمتر، و36 قطعة في غرب قنا الجديدة بسعر 1705 جنيها للمتر، و53 قطعة في أخميم الجديدة بسعر 950 جنيها للمتر.وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه: تبدأ خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة، والتي ستتم بداية من يوم الثلاثاء 22 أغسطس الجاري ولمدة شهرين حتى 21 أكتوبر المقبل، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز (https://reserve.newcities.gov.eg)، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.

خطوات الحجز



وأضاف د. وليد عباس معاون وزير الإسكان: يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي)، ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي)، ثم يقوم باستكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلاً بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة.



وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أن الموقع الإلكتروني سيتيح للحاجزين معرفة عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز، كما أنه في حالة التزاحم على قطعة الأرض الواحدة بمحور قطع الأراضي الأكثر تميزا، سيتم الرجوع إلى عملة السداد، والتي تعطى أفضلية للسداد بالدولار الأمريكي (تحويلاً من الخارج أو من الداخل شريطة مرور ٦٠ يوماً على إيداعه بالبنك)، بينما قطع الأراضي المميزة والمتوسطة فيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفى حالة التساوي سيتم الاحتكام الى القرعة العلنية بين الحاجزين.



وأكد أنه لن يتسنى للحاجزين تعديل الرغبة، أو تعديل أي من عملة السداد، أو نسبة استكمال ثمن الأرض، بعد الحجز وسداد قيمة الجدية المحددة لكل محور، والبالغة 350 ألف جنيه لقطع الأراضي الأكثر تميزا، و100 ألف جنيه لقطع الأراضي المميزة، و25 ألف جنيه لقطع الأراضي المتوسطة، كما أن الاختيارات المحددة من قبل الحاجزين فيما يخص (عملة السداد – نسبة الاستكمال) ستظل محجوبة لحين انتهاء فترة الحجز، وفور انتهاء فترة الحجز سيتم البت من خلال الهيئة، وإفادة الحاجزين بنتيجة فحص الطلبات من خلال البريد الإلكتروني، وذلك خلال أيام من غلق باب الحجز، تمهيداً لإطلاق الحجز التالي.