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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شكله غريب.. هل يمكن تناول بيض البطريق؟

صدى البلد

انتشرت  صور لأحد مستخدمي الفيسبوك الذي يتناول بيض البطريق وأثارت الصور جدلا كبيرا.

 

ونشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن بيض البطريق.

 

 وتقول سماح نوح " البياض شفاف حتي  بعد السلق لون الصفار برتقالي عكس بيض كل الطيور 
والمفروض ألا يؤكل، لأن ببساطة الانثي تبيض بيضة واحدة فقط كل شتاء، طبيعية الحياة علي التلج سبب حفظها المدة دي لأنها بتلامس الجليد فترة حوالي شهرين حتي تفقس 
شفافية البياض بسبب نوع الألبيومين....Penalalbumin  الموجود فيه واللي يشبه ألبيومين  بلازما الدم الذي ينتجه الكبد عكس باقي الطيور   اللي عندها ovalbumin او ألبومين  
وهو من النوع اللي مش بيتجمد بالحرارة ويبقي شفاف ونفس الشيء في لون الصفار المختلف، بعض الدول الأوربية بتعمل منه اكلات تبيعها بتمن غالي جدا.


لكن المفروض نحافظ عليه من الانقراض بسبب قلة الإنتاج من البيض.
 

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