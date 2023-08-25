ماميز اللاعبين.. لماذا تقدمت عائلات الدوري الأمريكي بشكوى ضد ميسي؟

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، حالة من القلق والخوف في الدوري الأمريكي بكرة القدم، الأمر الذي دفع عائلات لاعبي الأندية إلى تقديم شكوى ضده.. فما القصة؟

يذكر أن ميسي انتقل لصفوف إنتر ميامي، يوليو الماضي، لمدة 3 مواسم حتى عام 2026، في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

أرقام ميسي مع انتر ميامي

منذ قدومه إلى انتر ميامي، حقق ميسي الكثير من الإنجازات والأرقام القياسية للفريق الأمريكي، حيث لعب النجم الأرجنتيني مع انتر ميامي 8 مباريات حتى الآن، حقق خلالها الفوز ولم يعرف طعم الهزيمة.

كما تمكن النجم الأرجنتيني من تسجيل 10 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة خلال هذه المباريات، فضلا عن تحقيقه لقب كأس الرابطتين بالفوز في النهائي على ناشفيل بركلات الترجيح 10-9 بعد تعادلهما 1-1.

وبات ليونيل ميسي على بعد فوز واحد من إحراز لقبه الثاني بألوان فريقه الجديد إنتر ميامي، وذلك بعد التأهل معه إلى نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة لكرة القدم.

شكوى ضد ليونيل ميسي

على الصعيد الآخر، تلقت إدارة الدوري الأمريكي لكرة القدم شكوى غريبة، بتقديم عائلات لاعبي الأندية لرسائل تنتقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، بسبب مهاراته العالية.

وبحسب ما نشره موقع "theonion"، فإن دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي تلقى عشرات المكالمات على مدار الأسابيع الماضية، من أولياء أمور لاعبي الدوري الأمريكي، الذين اشتكوا من المستوى المرتفع جدا للنجم الأرجنتيني مقارنة مع أبنائهم لاعبي الدوري الأمريكي.

وأضاف الموقع، أن والدة جاك ماكجلين، لاعب خط وسط فيلادلفيا يونيون، وصفت وجود الأرجنتيني بأنه ليس من العدل، قائلة: "هذا ليس عدلاً، منذ أن انضم ميسي إلى إنتر ميامي لم يكن من الممكن إيقافهم، وهو أفضل بكثير من أبنائنا لدرجة أنهم بدؤوا يشعرون بالسوء حيال أنفسهم".

وتحدثت عن بكاء ابنها بعد تعرض فريقه فيلادلفيا يونيون لخسارة أمام إنتر ميامي بأربعة أهداف لهدف في نصف نهائي البطولة، وتصريحه بأنه لن يلعب الكرة مرة أخرى.

ميسي يثير خوف اللاعبين

وأشارت والدة جاك ماكجلين، إلى أنها تواصلت مع الكثير من آباء اللاعبيين في أندية أخرى، والذين قالوا لها إن أبناءهم مرعوبون من مواجهة النجم الأرجنتيني.

وصرحت والدة أحد لاعبي أورلاندو سيتي، بأن نصف لاعبي الفريق لم يرغبوا حتى في الخروج من غرفة خلع الملابس قبل المباراة لمواجهة إنتر ميامي في دور الـ32 من البطولة.

وفي الوقت ذاته وصفت والدة جاك ماكجلين اللاعب الأرجنتيني بالعظيم، لكن القضية تتعلق بالعدالة على حد قولها، وبحسب رأيها يجب على ميسي أن يلعب ضد أشخاص على مستوى مهاراته الخاصة، وأن يكف عن جعل أبنائنا يشعرون بأنه أعلى منهم.

وأشار التقرير إلى أن عددا من الآباء الغاضبين كانوا قد ناقشوا خططا لسحب أولادهم من الدوري الأمريكي للمحترفين ووضعهم في دوريات محلية كـ"ليل كيكرز".