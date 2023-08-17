مفاجأة.. خطة سعودية جديدة لضم ميسي من إنتر ميامي

أكد تقرير صحفي، وجود رغبة من جانب أحد الأندية السعودية للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رغم انضمامه لصفوف إنتر ميامي الأمريكي خلال الصيف الحالي.

وكان ميسي قريبا من الانضمام لنادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن النجم الأرجنتيني فضل الانضمام لصفوف إنتر ميامي الأمريكي في النهاية.

وذكرت صحيفة "البلاد" السعودية، أن ليونيل ميسي دخل من جديد ضمن دائرة اهتمامات الكرة السعودية، من خلال أحد أندية صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وأضافت أن هناك رغبة قوية لاستقطاب النجم العالمي على سبيل الإعارة، بعد دراسة جادة من أجل التوصل مع إدارة النادي الأمريكي ” إنتر ميامي” لاتفاق بشأن مقترح الإعارة خلال مجريات الموسم الجاري للكرة السعودية.

يذكر أن نادي الهلال السعودي تعاقد مؤخرا مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.