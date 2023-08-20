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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الرجل الحديدي ..ميسي يحطم الأرقام القياسية ببطولة جديدة وألقاب فردية مع إنتر ميامي

تتويج إنتر ميامي
تتويج إنتر ميامي بكأس الدوريات

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي للتتويج بلقب كأس الدوريات، بعد الفوز على فريق ناشفيل بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب “جيوديس بارك”، صباح اليوم الأحد.

افتتح ليونيل ميسي التسجيل لفريق إنتر ميامي في الدقيقة 23 من زمن المباراة، بينما أدرك فافا بيكول، التعادل لفريق ناشفيل في الدقيقة 57.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الحظ الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدف لمثله، وابتسمت لإنتر ميامي بنتيجة 10-9.

وحصد ليونيل ميسي جائزة هداف كأس الدوريات برصيد 10 أهداف، وجائزة أفضل لاعب في البطولة.

ويعد كأس الدوريات اللقب الأول في تاريخ إنتر ميامي الأمريكي.

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ميسي إنتر ميامي كأس الدوريات ناشفيل ليونيل ميسي

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