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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميسي يقود إنتر ميامي إلى نهائي كأس أمريكا

ميسي
ميسي

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي إلى نهائي كأس أمريكا بعد الفوز على سينسيناتي بركلات الحظ الترجيحية.

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3 ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح والتي ابتسمت لإنتر ميامي بنتيجة 5-4.

ولم يسجل ميسي في المباراة لكنه أحرز ركلة ترجيح ساهمت في انتصار فريقه.
وجاءت أهداف إنتر ميامي عن طريق ليوناردو كامبانا (هدفين) وجوزيف مارتينيز، بينما أحرز لوسيانو أكوستا وبراندون فاسكيز وكوبو أهداف سينسيناتي. 

ويواجه إنتر ميامي نظيره هيوستن دينامو يوم 27 سبتمبر المقبل في نهائي البطولة.

يذكر أن ميسي حقق أول ألقابه مع إنتر ميامي "مؤخرا" بالتتويج بكأس الدوريات.

ميسي إنتر ميامي كأس أمريكا سينسيناتي ليونيل ميسي

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