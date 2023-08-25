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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش بس الضعف.. 16 علامة تكشف عن الإصابة بالأنيميا

الانيميا
الانيميا

تعد الأنيميا من المشكلات الصحية الشائعة جدا خاصة بين المراهقين والنساء وكبار السن، وتسبب مضاعفات عديدة، وكلما تم اكتشافها مبكرا؛ كلما كان العلاج أسرع، والمخاطر أقل.

ويعاني العديد من الأشخاص المصابين بالأنيميا بسبب نقص الحديد، من أعراض قليلة فقط، وتعتمد شدة الأعراض إلى حد كبير، على مدى سرعة تطور الأنيميا وتدهور الحالة.

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ووفقا لموقع nhsinform قد تلاحظ الأعراض بسرعة أو قد تتطور تدريجيًا إذا كانت الأنيميا ناجمة عن مشكلة طويلة الأمد، مثل قرحة المعدة .

ونعرض لكم الأعراض الأكثر شيوعًا التى تكشف الأنيميا :

التعب ونقص الطاقة (الخمول)
ضيق في التنفس
نبضات قلب ملحوظة (خفقان القلب)
بشرة شاحبة
تشمل الأعراض الأقل شيوعًا ل الأنيميا ما يلي:

صداع 
سماع أصوات تأتي من داخل الجسم، وليس من مصدر خارجي  (طنين الأذن).
تغيير حاسة التذوق
الشعور بالحكة
ألم ف اللسان أو كون ناعما بشكل غير طبيعي
تساقط الشعر
الرغبة في تناول المواد غير الغذائية، مثل الثلج أو الورق أو الطين (بيكا)
صعوبة في البلع (عسر البلع)
قروح مفتوحة مؤلمة (قرحات) في زوايا فمك
أظافر تكون على شكل ملعقة

الانيميا خفقان القلب حاسة التذوق تساقط الشعر ضيق فى التنفس قرحة المعدة نقص الحديد أعراض الأنيميا

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