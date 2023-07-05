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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

9 عصائر طبيعية لها مفعول السحر في علاج الأنيميا .. احرص عليها

صدى البلد

الأنيميا من أكثر الأمراض التي تسبب مشاكل صحية كثيرة لمن يعاني منها، حيث إن فقر الدم هو بداية لأمراض كثيرة، لأن الحديد من المعادن المهمة في جسم الإنسان، لدوره الواضح في إنتاج هيموجلوبين الدم، والذي يعمل على نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، ونقص الحديد يعني فقر الدم ويؤثر بشكل سلبي على وظائف الجسم المختلفة بدءاً من وظائف الدماغ وانتهاء بجهاز المناعة وقدرته على محاربة العدوى.. الحديد متوافر في معظم أنواع الأطعمة الغذائية، وايضا يمكن الحصول عليه عن طريق تناول بعض العصائر ..

ويتساءل مرضى الأنيميا كثيرًا عن أفضل عصير لفقر الدم، وفي هذا التقرير  نقدم  أفضل أنواع العصائر الغنية بعنصر الحديد لعلاج الأنيميا  وفقًا لموقع Medicalxpress

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عصائر طبيعية لعلاج الأنيميا 

١- عصير البرقوق

البرقوق من الفواكه الغنية بالحديد النباتي، ويساهم تناول عصير البرقوق في تقديم 17% من احتياج الجسم اليومي للحديد، ويفضل تناوله بكميات مناسبة وعدم الإفراط في شربه، كما يفضل دمجه مع مصادر الحديد الحيوانية لزيادة نسبة الحديد في الجسم بصورة صحية.


٢- عصير الخوخ المُجفف

يُِعدُّ عصير الخوخ غنيّاً بالحديد، وبالتالي قد يساعد شربه بانتظام على زيادة مستوى الحديد في الجسم، ممّا يقلل من أعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، حيث يحتوي الكوب الواحد منه على أكثر من 3 مليجرامات من الحديد.


٣- عصير الشمندر

يحتوي الشمندر على نسب عالية من العناصر الغذائية مثل الحديد وحمض الفوليك والمنجنيز والبيتين وفيتامين سي، لذا يعتبر عصير الشمندر خيار مثالي لمرضى الأنيميا لقدرته على زيادة كرات الدم الحمراء في الجسم، كما يمكن دمج بعض العناصر الغذائية مع عصير الشمندر لتحقيق قيمة غذائية أعلى وطعم أفضل، مثل الجزر والبرتقال.


٤- كوكتيل الفراولة والسبانخ

تشتهر السبانخ بأنها مصدر غني بعنصر الحديد، مما يساعد على إمداد الجسم بحاجته من الحديد، كما تحتوي الفراولة على نسبة عالية من فيتامين سي، مما يزيد من القيمة الغذائية من هذا المزيج.


٥- عصير الجزر

يوفر الكوبُ الواحد من عصير الجزر حوالي 6% من الكمية الموصى بها يومياً من الحديد، بالإضافة إلى كونه أحد مصادر فيتامين ج الطبيعية، مما يساعد على زيادة امتصاص الحديد الموجود في الجزر.


٦- عصير القرع

يحتوي القرع على نسب عالية من مضادات الأكسدة والمعادن التي تعزز الصحة العامة للجسم، وتعتبر بذور القرع مصدر غني بمعدن الحديد، ولتحقيق أقصى استفادة من القرع يمكن تناوله في صورة عصير من خلال تقطعيه ووضعه في الخلاط وتخليته من البذور.


٦- مزيج التوت والموز

يساعد مزج التوت مع الموز والحليب وبذور الشيا والشوفان والزبادي اليوناني في وجبة الإفطار، على إمداد الجسم بكم هائل من العناصر الغذائية وأهمها عنصر الحديد، وذلك لأن تناول كوب واحد من هذا المزيج يمد الجسم بنسبة 2.95 مليجرام من الحديد ونسبة 51 مليجرام من فيتامين سي.

٨- عصير البنجر

هذا العصير يمتاز باحتوائه على عنصر الحديد وفيتامين ج الذي يُساهم في زيادة امتصاص الحديد، ولهذا يُعدّ عصير جيد للمساهمة في علاج فقر الدم،


٩- عصير الطماطم

هذا العصير مهم جدًا لعلاج فقر الدم الناتج ونقص الحديد

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