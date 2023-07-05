تحذير.. عدم المواظبة على هذه العادة قبل النوم يصيبك بأمراض خطيرة

الكثير من الناس يواظبون في الحفاظ على تنظيف أسنانهم بالفرشاة والمعجون يوميًا ، لكن هناك بعض الناس لا يزالون يعانون من سوء نظافة الفم أو انعدامها، وهذا يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية والإصابة بالعديد من الأمراض على المدى الطويل.

في هذا التقرير نتناول بعض أضرار عدم تنظيف الأسنان قبل النوم والأمراض التي قد تسببها وفقا لموقع playbrush



كشفت دراسة جديدة أن عدم غسل الأسنان، خاصة في الليل، يمكن أن يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



وأجريت الدراسة التي نُشرت في مجلة «ساينتيفيك ريبورتس» على 1675 مشاركاً تم نقلهم إلى مستشفى جامعة أوساكا في اليابان لإجراء عملية جراحية أو فحص أو لتلقي علاج طبي بسبب إصابتهم بمشكلات صحية مختلفة، من بينها مشكلات القلب والأوعية الدموية.

ووجدت عدة دراسات نشرت في مجلة علم الأعصاب الأمريكية، أكدت أن إهمال تنظيف الأسنان والتسبب في تسوسها يزيد من معدلات الإصابة بالخرف.

أضرار صحية تسببها عدم غسل الإسنان

⁃ إهمال تنظيف الأسنان عدة مرات يجعل التسوس يتطور إلى التهاب في الأسنان وربما فقدانها.



⁃ عدم تنظيف الأسنان يتسبب في حدوث أشياء سيئة بالفم، منها تكون طبقة بلاك يغطي الأسنان يحتوي على بكتيريا تخترق طبقة المينا الواقية للأسنان وهذا يتسبب في حدوث التسوس

⁃ عدم غسل الأسنان لمدة 7 أيام متواصلة الناتجة عن رائحة الفم الكريهة من الآثار الجانبية بسبب تراكم بقايا الطعام في الفم وزيادة نسبة البلاك المتراكمة على سطحها.

⁃ ينصح أطباء الأسنان دوماً بتنظيف الأسنان مرتين في الصباح وقبل النوم ،حيث يمنح الفلورايد في معجون الأسنان الخاص بك المزيد من القوة للأسنان وبناء حاجز يحفظ الأسنان من الحمض قبل أن تذهب إلى النوم.

⁃ عندما لا تأخذ وقتًا في تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد الإفطار أو قبل النوم، فإنك تسمح للبكتيريا بالنمو في فمك،

⁃ أمراض اللثة هي نتيجة شائعة أخرى لعدم تنظيف أسنانك بالفرشاة ،وذلك لأن البكتيريا يمكن أن تتراكم وتتسبب في التهاب اللثة ونزيفها.

⁃ عندما تظل البكتيريا في فمك، يبدأ الجير بالتشكل على طول اللثة وبين أسنانك، التنظيف المنتظم بالفرشاة يقلل من تشكله

⁃ استخدام فرشاة الأسنان الخاطئة يمكن أن يضر أكثر مما ينفع ،فقد تتسبب في تلف لثتك ،إذا كنت تستخدم فرشاة أسنان ناعمة جدًا، فلن تكون فعالة في تنظيف أسنانك.