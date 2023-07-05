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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحسن مزاجك وتخلصك من الإجهاد.. أسرع طريقة لعمل القهوة العربية

صدى البلد

القهوة العربية هي مشروب مُنبِّه يُشرَب ساخنًا, ويشتهر به أهل شبه الجزيرة العربية ومصر وبلاد الشام والعراق, وتتميز بلونها الأصفر المُتدرج إلى البني ثم الأسود، حسب درجة تحميص البُن كما أنها خالية من السكر، وللقهوة العربية  قدرة كبيرة  على تحسين المزاج والتخلص من الإجهاد، بالإضافة إلى زيادة القدرة على تحمّل الضغوطات والمزيد من الأعباء, وزيادة التركيز والانتباه عن طريق تنشيط الجهاز العصبي

نقدم طريقة عمل القهوة العربية وفقا لموقع food..

المكونات:

ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة
ثلاث حبات قرنفل
زعفران
ثلاث أكواب من الماء

طريقة تحضير القهوة العربية: 

– نضع الماء المخصص للقهوة على النار حتى الغليان ثم نضيف القهوة والهيل ونقلب جيدا ونتركها على النار لمدة ثلاث دقائق.

– نضع معهم القرنفل ونقلبه ثم نتركها لمدة ثلاث دقائق أخرى على النار.

– نرفع جميع المكونات من على النار ثم نغطيها لبعض من الوقت.

– نصبها في الفناجين وهي ساخنه وتقدم للشرب

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