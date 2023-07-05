احترس.. مرضى السكر أكثر عرضة للإصابة بداء نفسي خطير

إذا كنت مصابًا بمرض السكر سواء من النوع الأول أو الثاني، فقد تكون معرضًا بشكل أكبر لخطر الإصابة بالاكتئاب ، وإذا كنت مصابًا بالاكتئاب، فقد تكون لديك فرصة أكبر للإصابة بداء السكري من النوع الثاني ،لذلك يجب علي مرضي السكر الانتناه الي خطورة الاصابة بالاكتئاب .. نرصد في هذا التقرير اسباب اصابة مرضي السكر بالاكتئاب وخطوات العلاج وفقا لموقع (psychologistworld )

أظهرت دراسة بريطاينة حديثة أن المصابين بالسكر أكثر عرضة لخطر الاكتئاب وكشفت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من داء السكري من النوع الثاني عرضة بشكل أكبر للإصابة بالاكتئاب، ويرجع السبب إلى ارتفاع نسبة السكر لديهم ، وأضافت الدراسة أن النوبة القلبية من المضاعفات المحتملة عند الإصابة بالسكري والاكتئاب في آنٍ واحد.

بلغ عدد المصابين بالسكر في عام 2021 حول العالم، 537 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 20 - 79 سنة وفقاً للاتحاد الدولي لداء السكري ، ويوجد ارتباط واضح بين الإصابة به واعتلال الصحة النفسية، بما في ذلك الإصابة بالاكتئاب وتقلبات المزاج والقلق وغيرها من الأعراض النفسية والسلوكية.

كيف يؤثر السكري نفسياً؟

⁃ التعايش مع داء السكري قد يكون أمراً مرهقاً جسدياً ونفسياً لما يتطلبه المرض من نمط حياة معين والالتزام بالعلاج والتعامل الجيد مع تقلبات مستويات السكر في الدم.

⁃ ونتيجةً لذلك، قد تصاحب الإصابة بداء السكري من النوعين الأول والثاني مستويات مرتفعة من القلق والضغط العصبي وسوء الحالة المزاجية، بالإضافة إلى الاكتئاب.

⁃ الصدمة أو الرفض عند تشخيص المرض لأول مرة، قد يشعر المريض بالإرهاق والارتباك، وحتى انه قد ينكر حقيقة الإصابة بالمرض، ويرفض اتخاذ أي خطوات للتعامل معه.

⁃ قد ينشأ القلق نتيجة عدم معرفة الكثير عن داء السكري، وعدم اليقين حول مستقبل ومضاعفات المرض. ويمكن أن تختلف أعراض القلق من شخص لآخر؛ لكنها تتمثل بشكل عام في الأرق والشعور بالتوتر ومواجهة صعوبة في التركيز وتشتت الانتباه، بالإضافة إلى نفاد الصبر.

⁃ قد ينتج الغضب من التغيرات السلوكية التي تحدث للتكيف مع هذا المرض المزمن، وعدم القدرة على التعامل معه ،كما يمكن أن يكون الغضب نتيجة لانخفاض مستويات السكر في الدم الذي يؤثر بدوره في الحالة المزاجية.

⁃ يلازم داء السكري العديد من التغيرات في حياة الفرد، وقد يكون الحزن نتيجة الشعور بأن حياته قد تغيرت إلى الأبد، مع فقدان نمط الحياة الذي كان معتاداً عليه من قبل، وقد يصاحب هذا المرض أيضاً الشعور بالضعف، خاصة في حالة تدهور الحالة الصحية وحدوث بعض من مضاعفاته.

ما العلاقة بين السكري والاكتئاب؟

⁃ هناك علاقة وثيقة بين داء السكري والاكتئاب. ووفقاً لاختصاصية الغدد الصماء ريجينا كاسترو؛ يكون مرضى السكري من النوعين الأول والثاني أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب. وعلى الجانب الآخر؛ قد يكون مريض الاكتئاب أيضاً معرضاً بشكل كبير للإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

- إدارة داء السكري مرهقة وقد تؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب.

- يمكن أن يتسبب داء السكري في حدوث مضاعفات ومشكلات صحية قد تؤدي إلى تفاقم أعراض الاكتئاب.

- يمكن أن يؤدي الاكتئاب إلى قرارات حياتية ضارة؛ مثل الأكل غير الصحي والتوقف عن ممارسة التمارين الرياضية والتدخين وزيادة الوزن، وهي عوامل خطر للإصابة بداء السكري.

- يمكن أن يسبب الاكتئاب صعوبة في أداء المهام والتواصل والتفكير بوضوح؛ ما يصعّب إدارة داء السكري بنجاح.

أسباب تفاقم الاكتئاب:

⁃ لا تقف العلاقة بين مرض الاكتئاب والسكري على أي منهما يمكن أن يكون سبباً للآخر، فهنالك أيضاً بعض الأسباب التي تساعد على تفاقم أعراض الاكتئاب لدى مريض السكري منها :

- الشعور بالذنب لعدم التعامل الجيد أو التحكم في داء السكري بشكل صحيح.

- عدم الرغبة في الحقن أو إجراء اختبار مستوى الغلوكوز في الدم في الأماكن العامة

- سوء الحالة المزاجية الناتج عن انخفاض نسبة السكر في الدم في الليل؛ ما يؤثر سلباً في جودة الحياة والقدرة على ممارسة الأنشطة في اليوم التالي.

- القلق بشأن تنظيم مستويات الغلوكوز في الدم في معظم الأوقات.

- تقلب المزاج لدى مريض السكري.



خطوات العلاج

- الانخراط في الأنشطة الاجتماعية.

- الانخراط في نشاط بدني معتدل.

- اتباع نظام أكل صحي.

- الحفاظ على وزن صحي.

- الحصول على المساعدة والدعم والتشجيع من العائلة والأصدقاء.

- قياس ضغط الدم بانتظام وفحص مستويات الكوليسترول والغلوكوز في الدم.