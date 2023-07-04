للكبار والصغار .. فوائد صحية مذهلة للسمسم لن تتوقعها

السمسم من الأطعمة المفيدة للإنسان بوجه عام وللأطفال بوجه خاص، فهو يحتوي على نسبة كبيرة من الزيوت الهامة للأطفال، أيضا به نسبة ممتازة من الكالسيوم، وبه نسبه كبيرة من مضادات الأكسدة.. ويساعد بشكل كبير في نمو الأطفال ويمدهم بكافة العناصر الغذائية والتي يحتاجها الجسم ..نرصد في هذا التقرير فوائد السمسم وفقا لموقع healthy children

فوائد السمسم متعددة تعرف عليها:

- له دور كبير في تنظيم مستوى ضغط الدم ومنع تراكم الدهون في شرايين الدم.

– به نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي لها دور كبير في المحافظة على صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

– تنظيم مستويات الهرمونات ويساهم في عمل الغدة الدرقية.

– خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم مما يعمل ذلك على تعزيز صحة القلب.

ما هي فوائد السمسم للأطفال

السمسم هو مصدر للعناصر الغذائية التي يحتاجها الأطفال من العناصر التالية:

- فيتامينات ب وحمض الفوليك والمعادن الهامة مثل النحاس والمغنيسيوم والمنغنيز والفوسفور والسيلينيوم.

- واحد من أكثر البذور الغنية بالزيت المتاحة، فإن السمسم مليء أيضًا بالدهون الصحية مثل قشور الليغنان والفيتوستيرول التي تحتوي على قوى مضادة للأكسدة ومضادة للسرطان ومضادة للالتهابات .

- يمكن الوصول إلى الفوائد الغذائية للسمسم بشكل أكبر عندما يتم طحن البذور الصغيرة إلى معجون أو مسحوق، مما يسهل على الجسم امتصاصه .



- يعد السمسم والزبادي للتسمين من أفضل الأشياء التي يمكنها علاج الإمساك الحاد الذي يصيب الأطفال.

- يساعد كثيرا على شعور الطفل بالراحة والهدوء بعد تناول الوجبات، فهو يستطيع التخلص من جميع الاضطرابات الموجودة بالجهاز الهضمي.

- يساعد كثيرا بتعزيز الجهاز المناعي عند الأطفال وتقويته، هذا الأمر يمكن الطفل من مقاومة جميع الفيروسات التي تنتقل له عند ذهابه للمدرسة أو النادي أو أي مكان.

- من أهم فوائد السمسم للأطفال احتوائه على نسبة كبيرة من الكالسيوم، الذي يقوي العظام ويساعد في بناء الأسنان البنية السليمة.

- زيت السمسم عندما يتم استخدامه بتدليك جسم الأطفال فهو يمنحهم هدوء وراحة كبيرة تساعدهم على النوم بعمق.

- زيت السمسم يعد من أفضل الزيوت التي تمنح بشرة الأطفال العناية والترطيب التي تحتاج إليها

- يعد أفضل واقي لهم من التهابات الحفاضات.

- السمسم غني بحمض الفوليك الهام لبناء عظام الأطفال، لهذا ننصح جميع السيدات تناوله أثناء فترة الحمل، فهذه من أهم فوائد السمسم للأطفال.

- السمسم له قدرة كبيرة في حماية الأطفال من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، كما يفيد في شفاء الأطفال المصابين بالزكام.

- يساعد السمسم كثيرا بزيادة وزن الأطفال بطريقة أمنة وصحية، لذلك فهو يعد أفضل طعام للأطفال التي تعاني من النحافة والهزال ونقص بالكالسيوم، السمسم غني بالعديد من المعادن مثل الماغنسيوم والفسفور.

- أيضا به نسبة كبيرة من البروتين أفضل المعادن لزيادة الوزن، يوجد به أيضا نسبة كبيرة من الأحماض الأمينية لهذا يمكننا استخدامه للتخلص من النحافة عند الأطفال.